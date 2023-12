사진제공=Mnet '스트릿댄스 걸스 파이터2'

월드클래스 10대 댄스 크루의 탄생을 그린 Mnet '스트릿댄스 걸스 파이터2'에서 첫 번째 탈락 팀이 발생한다.오늘(12일) 밤 10시 방송되는 Mnet '스트릿댄스 걸스 파이터2(이하 스걸파2)' 4회에서는 최초의 탈락 팀이 발생하는 '1vs1 퍼포먼스 매치업 미션'에 돌입한다. 온라인 상에서 뜨겁게 화제를 모았던 가면 속 댄서들의 정체가 드디어 공개될 예정이다.'1vs1 퍼포먼스 매치업 미션'은 두 팀이 하나의 무대로 대결하는 합동 미션이다. 10대 댄서들이 가면을 쓴 채 오로지 춤 하나로만 평가받을 수 있는 블라인드 미션으로, 지난달 첫 번째 온라인 대중 평가를 진행한 바 있다. 팬들의 궁금증을 불러 모았던 가면 속 댄서들의 정체는 누구일지, 그리고 온라인 대중 평가에서 1위를 차지한 주인공은 누가 될지 궁금증을 더한다.앞서 지난주 방송에서는 블랙핑크(팀 베베 vs 팀 마네퀸), BTS(팀 잼 리퍼블릭 vs 팀 훅), 세븐틴(팀 원밀리언 vs 팀 라치카) 대진이 공개되며 본격 승부를 예고했다. 각각의 대진으로 맞붙게 된 두 크루는 합동 구간의 안무를 쟁취하기 위한 대결을 펼쳐야 하는 상황. 세븐틴 대진에서는 팀 원밀리언이 승리하며 합동 구간의 안무 디렉터권과 가산점을 쟁취한 가운데 블랙핑크 대진과 BTS 대진의 합동 구간 안무 쟁탈전에도 관심이 집중된다.본 방송에 앞서 공개된 4회 선공개 영상에서는 블랙핑크 대진의 무대가 담겨 있다. 먼저 A구간인 '핑크 베놈(Pink Venom)' 무대에서는 블랙 마스크의 주인공이 팀 마네퀸으로 밝혀지며 놀라움을 안겼다. 이어 화이트 마스크의 팀 베베가 등장해 '아이스크림(Ice Cream)'에 맞춰 트렌디한 구성의 안무를 선보였다. 가면 속 댄서들의 정체가 드러나며 반전을 안긴 가운데 하이라이트인 합동 구간이 등장하자 원밀리언 리아킴 "진짜 멋있다 여기"라고 감탄했다. 3개의 대진 중 가장 비등하게 평가 받았던 두 팀의 예측불가의 승부가 어떤 결과로 이어질지 궁금증이 증폭된다.'1vs1 퍼포먼스 매치업 미션'은 최종 점수에 따라 대진 별로 승패가 나뉜다. 패한 3팀은 자동 탈락 후보가 되며, 이들 중 2팀이 탈락 배틀로 맞붙게 된다. 합동 구간 가산점도 최종 합산되기 때문에 온라인 대중 평가 1위 팀도 안심할 수 없는 상황. 6팀은 "끝날 때까지 결과를 모르겠다"라며 마지막까지 긴장의 끈을 놓지 않는다. 예측하기 어려운 승부 속에 첫 번째 탈락 팀이 호명되자 현장은 눈물바다가 됐다고 한다.가장 먼저 '스걸파2'를 떠나게 팀은 누가 될지, 6팀의 운명을 결정 짓는 1vs1 퍼포먼스 매치업 미션과 탈락 배틀의 결과는 오늘(12일) 밤 10시 방송되는 '스트릿댄스 걸스 파이터2' 4회를 통해 확인할 수 있다.'스트릿댄스 걸스 파이터2'에서는 오는 22일과 26일 CJ ENM 일산제작센터에서 진행되는 파이널 미션 현장 관객을 모집 중이다. 방청 신청 기간은 오늘(12일)까지로, 더 자세한 내용은 Mnet 공식 SNS를 통해 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr