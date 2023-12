/ 사진=물고기뮤직

가수 임영웅이 함께 캐럴 듣고 싶은 남자 트로트 가수 1위를 차지했다.지난달 30일부터 12월 6일까지 텐아시아는 '함께 캐럴 듣고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 설문을 진행했다.해당 투표의 1위는 임영웅이 가져갔다. 임영웅은 신곡 'Do or Die'로 8회 연속 빌보드 차트인했다. 지난 12일 미국 빌보드가 발표한 글로벌(미국 제외) 차트에서 임영웅의 'Do or Die'는 지난주 대비 25계단 하락한 150위에 올랐다. 'Do or Die' 인생이라는 무대 위 주인공이 돼 후회 없는 나날을 보내려는 열정을 담은 곡이다.2위는 송민준이다. 송민준은 TV조선 '미스터트롯2-새로운 전설의 시작'에서 가슴을 울리는 감성 트로트로 '수묵화 보이스'라는 별명을 얻으며 최종 8위를 차지했다. 오는 31일 신한카드 SOL페이 스퀘어(구 신한pLay스퀘어라이브홀)에서 첫 번째 단독 콘서트 '챕터 1'을 개최해 팬들을 만난다.3위에는 이찬원이 이름을 올렸다. 이찬원은 지난 7일 전국투어 콘서트 라이브 앨범 '2023 Concert Live 'ONE DAY''를 공개했다. 콘서트 라이브 앨범에는 '가는 세월', '내 하나의 사랑은 가고', '님은 먼 곳에', '왜 돌아보오', '편지' 등 5곡의 음원이 수록됐다. 이번 앨범은 지난 3월부터 서울, 춘천, 성남, 대구, 대전, 부산, 고양, 천안, 서울 앙코르 콘서트까지 전국 각지에서 열렸던 2023 이찬원 전국투어 콘서트 'ONE DAY'의 라이브 음원이 담겼다.또한 이찬원은 오는 23일부터 25일까지 서울 올림픽공원 올림픽홀, 30일부터 1월 1일까지 대구 EXCO 동관 6홀에서 2023 이찬원 콘서트 '찬스 감사제'를 연다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '크리스마스 쿠키를 함께 굽고 싶은 남자 가수는?', '크리스마스 쿠키를 함께 굽고 싶은 여자 가수는?', '크리스마스 쿠키를 함께 굽고 싶은 남자 트로트 가수는?', '크리스마스 쿠키를 함께 굽고 싶은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표가 진행되고 있다.김서윤 텐아시아 기자 seogugu@tenasia.co.kr