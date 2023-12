아이브 / 사진제공=스타쉽엔터테인먼트

아이브(IVE : 안유진.가을.레이.장원영.리즈.이서)가 데뷔 2주년을 맞이했다.2021년 12월 1일 데뷔해 최단, 최초의 기록을 세운 아이브가 지난해에 이어 올해 역시 유의미한 성과를 기록해 '4세대 대표 그룹'임을 또 한 번 증명했다.지난 4월 발매한 첫 번째 정규 앨범 '아이해브 아이브(I’ve IVE)'의 선공개 타이틀곡 '키치(Kitsch)'는 공개 5시간 만에 멜론 TOP100을 비롯해, 지니, 벅스 등의 음원 사이트에서 1위를 차지했다. 발매 일주일 만에 국내 주요 음원 사이트 퍼펙트 올킬을 기록했다. 또한 '아이해브 아이브' 정식 컴백 전임에도 '키치'는 방송 출연 없이 음악 방송 2관왕을 차지하는 기염을 토했다.정식 컴백을 알리며 첫 번째 정규 앨범이 공개된 직후에는 더블 타이틀곡 '키치'와 '아이엠(I AM)'이 쌍끌이 인기를 끌며 막강한 음원 파워를 보여줬다. '키치'에 이어 '아이엠' 또한 각종 주요 음원 사이트 '퍼펙트 올킬'을 기록했고, 4월 월간 차트에서 '키치'로 1위를 기록한 아이브는 곧바로 5월 월간 차트에서 '아이엠'으로 1위에 오르며 '음원 퀸' 면모를 뽐냈다.'키치'와 '아이엠'으로 음원 차트는 물론 음악 방송에서 '아이브VS아이브'라는 대결 구도를 그린 아이브는 데뷔 이래 최초로 '아이엠'으로 음악 방송 그랜드 슬램을 달성, 활동 종료 후에도 역주행 1위를 기록해 9관왕에 오르며 '아이해브 아이브'로만 총 11관왕을 차지했다.음반 판매량 역시 지난 '애프터 라이크' 이후 또 한 번 100만 장 이상의 판매량을 올렸다. '아이해브 아이브'는 발매 일주일 만에 110만 장을 넘어서며 초동 밀리언셀러에 등극하는 등 음원과 음반 두 마리 토끼를 모두 잡았다.아이브는 지난 10월 발매한 '아이브 마인(I'VE MINE)'으로 6연타 흥행을 보여주며 여전한 인기를 입증했다. '아이브 마인'은 발매 4일 차 만에 자체 커리어 하이를 보여주며 초동 판매량 160만 장을 기록해 3연속 '밀리언셀러'에 등극했다.트리플 타이틀곡 '배디(Baddie)', '이더 웨이(Either Way)', '오프 더 레코드(Off The Record)'도 주요 음원 사이트에서 현재까지도 상승세를 보여주고 있다. '배디'는 멜론 주간 차트 2주 연속 1위에 랭크된 것은 물론, 지니에서는 11월 월간 차트 1위에 이름을 올렸다. 음악 방송에서는 공식 활동이 종료됐음에도 SBS '인기가요'를 통해 2주 연속 1위 트로피를 품에 안으며 4관왕을 달성했다. 여기에 '이더 웨이' 1위 트로피까지 더해져 '아이브 마인'으로 음악 방송 5관왕을 차지하게 됐다.앞서 데뷔곡 '일레븐(ELEVEN)'을 시작으로 두 번째 싱글 타이틀곡 '러브 다이브(LOVE DIVE)', 세 번째 싱글 타이틀곡 '애프터 라이크(After LIKE)'까지 연이은 히트에 성공하며 2022년 연간 차트 1위 기록은 물론, 데뷔 1년 만에 각종 주요 시상식 신인상과 본상, 대상을 동시 수상한 바 있는 아이브는 지난해에 이어 올해도 '제35회 한국PD대상' 가수 부문 출연자상, '제50회 한국방송대상' 최우수 가수상, '2023 브랜드 고객충성도 대상'과 '2023 올해의 브랜드 대상'에서 '올해의 여자아이돌'로 선정된 것을 비롯해, '2023 K 글로벌 하트 드림 어워즈' K 글로벌 베스트 음원상, '2023 더팩트 뮤직 어워즈' 월드 베스트 퍼포머, 올해의 아티스트 상을 수상, '제14회 대한민국 대중문화예술상'에서 문화체육관광부 장관 표창을 받는 영예를 안으며 2023년에도 독보적인 행보로 새로운 기록을 써 내려가고 있다.아이브는 지난 10월 진행된 서울 공연을 시작으로 첫 번째 월드 투어 '쇼 왓 아이 해브'(IVE THE 1ST WORLD TOUR 'SHOW WHAT I HAVE')를 개최하고 있다. 아이브는 아시아, 미주, 유럽, 남미, 호주 등 총 19개국 27개 도시를 순회하며 본격적인 글로벌 대세 굳히기에 돌입한다. 이를 보여주듯 지난 11월 15일과 16일 한국 가수 최초로 일본 요코하마 'K-아레나 요코하마(K-ARENA Yokohama)'에서 콘서트를 개최한 아이브는 4만 명의 관객을 동원하며 성황리에 첫 월드 투어 해외 공연의 포문을 열었다.아이브는 소속사 스타쉽엔터테인먼트를 통해 "아이브가 데뷔 2주년이 되었는데, 데뷔 이후 많은 응원과 사랑을 보내주신 덕분에 행복하고 소중한 추억들을 많이 만들 수 있었던 것 같다"라며 "언제나 힘이 되어주는 다이브(공식 팬클럽명)에게 가장 감사하고, 앞으로도 다이브에게 자랑스러운 아이브가 될 수 있도록 노력할 테니 지켜봐 주시고, 언제나 함께 해줬으면 좋겠다"라고 소감을 전했다.데뷔 이후 상승 곡선을 꾸준히 그리며 한결같은 활약으로 전 세계로 뻗어 나가고 있는 아이브가 앞으로 보여줄 글로벌 행보에 귀추가 주목되고 있다.데뷔 2주년을 맞은 아이브는 연말까지 다채로운 활동을 이어 나갈 예정이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr