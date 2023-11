/ 사진제공=미스틱스토리

밴드 루시(LUCY)가 하이라이트 메들리를 공개했다.루시는 오늘(30일) 0시, 공식 유튜브 채널에 여섯 번째 싱글 'Boogie Man'(부기맨)의 하이라이트 메들리를 업로드했다. 영상에는 타이틀곡 'Boogie Man'과 수록곡 'Over The Christmas'(오버 더 크리스마스)의 음원 하이라이트가 담겼다.특히, 타이틀곡에 이어 'Over The Christmas'의 감성적인 분위기를 눈 오는 겨울 풍경 속에 산타 모자를 쓴 부기맨 캐릭터의 모습으로 표현한 점이 인상적이다.신곡 'Boogie Man'은 펑키하면서도 강렬한 록 사운드와 바이올린이 돋보이는 곡으로 루시의 180도 달라진 모습을 예고한다. 'Over The Christmas'는 최상엽의 따뜻한 목소리와 로맨틱한 감성이 어우러진 루시 표 캐럴로, 타이틀곡과 상반된 매력을 자랑한다.루시는 오는 12월 5일 여섯 번째 싱글 'Boogie Man'을 발매한다. 그간 청량한 에너지가 담긴 음악을 선보여 온 루시는 180도 달라진 분위기의 이번 싱글을 통해 한계 없는 음악적 스펙트럼을 입증할 것이라고 전했다. 멤버 조원상이 전작들에 이어 이번 싱글 작업에도 참여해 완성도를 높였다.한편, 루시는 지난 29일부터 'Boogie Man'의 플랫폼 앨범 판매를 시작했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr