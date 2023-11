/ 사진제공=웨이크원

그룹 ZEROBASEONE(제로베이스원)이 신보의 음원 일부를 공개했다.ZEROBASEONE(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)은 오늘(3일) 0시 공식 유튜브 채널에 미니 2집 'MELTING POINT (멜팅 포인트)'의 앨범 샘플러 영상을 게재했다.영상에는 ZEROBASEONE이 따로 또 같이 시간을 보내는 모습이 담겼다. 'Kidz Zone'의 책상에 앉아 있던 아홉 멤버는 종소리가 울리자 흩어져 타이틀곡 'CRUSH (가시)'를 비롯해 앨범명과 동명의 'MELTING POINT', 'Take My Hand (테이크 마이 핸드)', 'Kidz Zone (키즈존)', 'Good Night (굿나잇)' 등 5곡의 음원을 배경으로 다양한 역할에 몰두한다.ZEROBASEONE은 인형 뽑기를 하고, 춤 연습을 하고, 패스트푸드점에 가고, 파티를 즐기고, 무대에 오르고, 그네를 타는 등 각자의 시선으로 신보의 음악을 전달한다. 다시 함께 모인 멤버들은 '반짝반짝 작은 별'의 멜로디가 흘러나오는 오르골을 바라보는 장면으로 영상이 마무리된다.ZEROBASEONE은 기존에 볼 수 없었던 새로운 드라마타이즈 형태의 앨범 샘플러를 공개하며 글로벌 팬들의 마음을 녹였다. 아홉 멤버는 각 곡의 무드에 맞는 자연스러운 표정 연기로 보는 재미를 더했고, 휴대폰 메시지를 통해 각 멤버의 스토리가 유기적으로 연결됐다.특히, 최초 공개된 타이틀곡 'CRUSH (가시)'의 음원 일부가 귀를 사로잡는다. 'CRUSH (가시)'는 드럼 앤드 베이스(Drum & Bass)와 저지 클럽(Jersey Club)의 리듬 위에 ZEROBASEONE만의 다채로운 감성이 하이브리드된 강렬하고 파워풀한 느낌을 담았다. 이 곡은 제로즈의 사랑으로 꿈을 찬란하게 피워낸 아홉 멤버가 이제는 제로즈를 위해 더 단단한 존재가 되어 끝까지 그들을 지켜내겠다는 다짐을 그린다.이외에도 신보에는 사랑에 빠지는 모습을 '녹는점'에 비유한 저지 클럽 장르의 'MELTING POINT', 모든 가능성이 펼쳐진 새로운 세계로 너의 손을 잡고 떠나는 마법 같은 모습을 동화처럼 그린 'Take My Hand', 함께 노래하고 춤을 추는 우리만의 공간을 신나고 경쾌하게 표현한 팝 록 장르의 'Kidz Zone', 사랑하는 이의 밤이 평안하길 바라는 진심이 담긴 ZEROBASEONE표 자장가 'Good Night' 등이 수록됐다.미니 2집 'MELTING POINT'는 순도 높은 얼음이 0도에서 녹는 것처럼, ZEROBASEONE이 '순도 100%'의 몰입과 열정으로 새로운 세계를 펼쳐 나가는 모습을 그렸다.한편, ZEROBASEONE은 오는 6일 앨범 발매에 앞서 5일 신곡 'CRUSH (가시)'의 두 번째 뮤직비디오 티저를 공개할 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr