'DSP미디어 신인 걸그룹' 영파씨(YOUNG POSSE)가 드디어 데뷔한다.영파씨(정선혜, 위연정, 지아나, 도은, 한지은)는 오늘(18일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 첫 번째 EP 앨범 'MACARONI CHEESE'(마카로니 치즈)를 발매한다.타이틀곡 'MACARONI CHEESE'는 영파씨의 발칙하면서도 엉뚱한 매력이 오롯이 녹아있는 곡이다. 반복되는 일상과 다이어트에 지친 이들이 먹고 싶은 음식을 마음껏 먹고, 치즈처럼 늘어져 뒹굴거리고 싶은 마음을 노랫말에 담았다. 미니멀한 비트 위 한번 들으면 잊혀지지 않는 중독성 강한 후렴구가 포인트다.음원과 함께 공개되는 뮤직비디오에는 영파씨가 데뷔를 준비하면서 마주했던 수많은 감정의 업&다운을 비행기를 타고 여정하는 것에 비유했다. 환상적인 여정의 시작도 잠시, 치즈 늪에 빠져 고군분투하는 멤버들의 모습을 감각적으로 그렸다.이외에도 첫 EP 앨범에는 영파씨의 슬로건으로 마침내 한 팀으로 뭉쳐 세상에 선 각오를 155BPM의 빠른 저지 비트로 들려주는 'POSSE UP!'(파씨 업!), 'On The Board'의 약자로 익스트림 스포츠에서 한 기술을 익히기 위해 수백번을 넘어져도 다시 일어나는 모습이 다섯 멤버의 데뷔 준비 과정을 연상케 하는 'OTB', '달콤하게 속삭인다'라는 뜻으로 잠 못드는 리스너들을 위한 영파씨 표 자장가 'Cooing'(쿠잉)까지 총 4곡이 수록됐다. 멤버들이 타이틀곡은 물론 수록곡 'POSSE UP!' 작사에 참여, 자신들의 이야기가 담긴 음악과 퍼포먼스로 가요계 당찬 첫걸음을 내디딘다.영파씨는 DSP미디어와 비츠엔터테인먼트가 공동 제작하는 5인조 걸그룹으로, 전원 한국인 멤버로 구성됐다. 핑클, 카라 등을 배출한 '걸그룹 명가' DSP미디어와 국내 대표 K-팝 그룹들의 앨범을 프로듀싱한 프로듀서 겸 가수 키겐이 이끄는 비츠엔터테인트가 손잡고 독보적인 팀 컬러를 지닌 영파씨를 탄생시켰다.한편, 영파씨는 오늘(18일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 첫 EP 앨범 'MACARONI CHEESE'를 발매하고 가요계에 전격 데뷔한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr