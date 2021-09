'쇼미더머니 더 히스토리'

MC 민지, 깜짝 등장

합격 목걸이 재도전

'쇼미더머니 더 히스토리' 2회 / 사진=Mnet 제공

래퍼 MC 민지(정준하)가 Mnet ‘쇼미더머니’를 다시 찾는다.오늘(23일) 방송되는 Mnet ‘Show Me The Money THE HISTORY(이하 쇼미더머니 더 히스토리)’ 2회에서는 지난주에 이어 ‘쇼미더머니’ 역대 프로듀서 더콰이엇, 팔로알토, 스윙스, 넉살이 출연해 MC 이용진과 함께 거침없는 입담을 뽐낸다.특히 ‘쇼미더머니’를 뜨겁게 달군 화제의 참가자에 대한 이야기를 나누던 중, ‘쇼미더머니5’를 통해 본격적으로 힙합에 입문한 주인공 MC민지가 녹화장을 깜짝 방문해 눈길을 끌 예정이다. 이날 프로듀서 4인을 무장 해제시킨 특별한 무대를 펼친 MC민지가 5년 만에 합격 목걸이를 목에 걸 수 있게 될 지, 결과는 이날 본 방송에서 확인할 수 있다.또한 어디서도 밝혀진 적 없었던 ‘쇼미더머니’ 목걸이에 숨겨진 비밀이 공개된다. 프로듀서들도 알지 못했던 깨알 비밀에 놀라움을 감추지 못했다는 후문이다.이밖에도 ‘쇼미더머니'가 탄생시킨 유행어와 화제의 패러디 장면들을 모아본다. 일명 ‘입틀막 짤’의 주인공인 더콰이엇이 직접 탄생 비화를 공개하는 것. 또한, ‘쇼미더머니’ 팬들이 기억하는 역대급 돌발사건들도 한 곳에 모아 재조명하며 '쇼미'만의 추억을 제대로 소환할 전망이다.‘쇼미더머니’는 10주년을 맞이해 방송, 온라인, OTT를 넘나드는 10주년 프로젝트를 선보이고 있다. ‘쇼미더머니’ 10년 동안의 아카이브를 짚어보는 토크쇼 ‘쇼미더머니 더 히스토리’를 포함해 보이비, 우태운, 인크레더블, 디보와의 속풀이 토크쇼 ‘REWIND’, ‘쇼미더머니’ 명곡들을 꼽아 재해석한 무대 컬렉션 ‘RE-VERSE'를 공개하며 본방송을 향한 기대감을 더하고 있다. 10월에는 티빙에서 힙합 메디컬 시트콤 ‘EMERGENCY’도 선보일 예정이다.‘쇼미더머니10’은 오는 10월 1일 오후 11시에 첫 방송된다.정태건 텐아시아 기자 biggun@tenasia.co.kr