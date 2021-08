청량한 무대 매너

드라이빙 힙합

무대 장악한 새우춤

'쇼! 챔피언' / 사진 = MBC M 영상 캡처

정준하(MC민지)가 유쾌하고 상쾌한 바이브로 청량감 넘치는 무대를 펼쳤다.정준하(MC민지)는 11일 오후 방송된 MBC M '쇼! 챔피언'에서 데뷔 싱글 'I SAY WOO! (아새우!)' 무대를 선보였다.이날 정준하(MC민지)는 장발의 가발을 착용하고 힙한 비주얼로 무대에 등장했다. 드라이빙 썸머 힙합곡인 'I SAY WOO!'와 어울리는 유니크하고 스타일리시한 모습이 보는 재미를 더했다.정준하(MC민지)는 유쾌하고 상쾌한 에너지로 무대를 장악했다. 청량감 감득한 노래로 시원한 느낌을 선사했고, 후렴구에 나오는 중독성 강한 새우 춤도 유쾌하게 선보이며 눈길을 사로잡았다.'I SAY WOO! (아새우!)'는 여름 냄새 물씬 풍기는 레트로한 드라이빙 힙합 트랙이다. 노래 제목처럼 신나고 기쁠 때도, 때로는 힘이 들고 지칠 때도 콧노래를 흥얼거리며 긍정적인 마음으로 살아가자는 메시지를 담았다.힌편, 정준하(MC민지)는 다양한 음악 방송과 콘텐츠, 예능 프로그램 등을 통해 'I SAY WOO!' 활동을 활발히 이어갈 예정이다.신소원 텐아시아 객원기자 newsinfo@tenasia.co.kr