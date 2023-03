(사진=비트인터렉티브)

크로스오버 그룹 포레스텔라(Forestella)가 데뷔 5주년을 맞았다.



포레스텔라(강형호, 고우림, 배두훈, 조민규)는 14일 데뷔 5주년을 맞아 소속사 비트인터렉티브를 통해 "5년이라는 긴 시간 동안 아낌없이 사랑해주신 숲별님들과 저희 음악을 사랑해주시는 모든 분들께 감사 인사드립니다. 큰 사랑 주시는 만큼 앞으로도 초심 잃지 않고 음악으로 보답하는 가수가 되겠습니다"라는 소감을 전했다.



이와 함께 "'믿음'이라는 단어가 어울리는 팀이 되도록 6주년까지 또 열심히 달려보겠습니다"고 덧붙였다.

JTBC '팬텀싱어 시즌2' 우승팀인 포레스텔라는 지난 2018년 3월 14일 첫 번째 정규앨범 'Evolution'(에볼루션)을 발매하며 정식 데뷔했다. 이후 총 3장의 정규앨범과 미니앨범 1집 'The Beginning : World Tree'(더 비기닝 : 월드 트리)와 첫 번째 싱글 앨범 'The Bloom : UTOPIA - The Borders of Utopia'(더 블룸 : 유토피아 - 더 보더스 오브 유토피아)를 발매했다.



또 KBS 2TV '불후의 명곡' 등 다수의 방송에서 '레전드 무대'를 탄생시키며 크로스오버를 널리 알리고 있으며, 최근에는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭', MBC '전지적 참견 시점' 등 다양한 예능 프로그램에도 출연했다.



한편 데뷔 5주년을 기념해 포레스텔라는 14일 오후 8시 공식 유튜브 채널을 통해 라이브 방송을 진행하며 팬들과 실시간 소통을 펼친다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr