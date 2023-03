/사진=KBS2 '더 시즌즈-박재범의 드라이브' 방송 화면 캡처

/사진=KBS2 '더 시즌즈-박재범의 드라이브' 방송 화면 캡처

/사진=KBS2 '더 시즌즈-박재범의 드라이브' 방송 화면 캡처

그룹 방탄소년단 멤버 제이홉이 입대를 앞둔 소감을 밝혔다.지난 12일 방송된 KBS2 '더 시즌즈-박재범의 드라이브'에서는 방탄소년단 제이홉이 게스트로 출연했다.이날 방송에서 박재범은 "실례가 안 된다면 우리 여기서 토크 해도 될까요?"라고 물었다. 제이홉은 "저야 너무 영광이다. 형이 거기에 있으니까 미국 쇼 같은 느낌. 지미 팰런쇼 같다"고 답했다.제이홉은 무대에서 내려가 박재범이 있는 관객석으로 향했다. 박재범은 "저도 30년 동안 이렇게 관객석에 게스트를 소개하는 게 처음이다. 그걸 해냈다"고 말했다. 제이홉은 "무한한 영광이다. 이런 순간을 '드라이브'와 할 수 있어서 뜻깊다"며 웃었다.제이홉은 '더 시즌즈-박재범의 드라이브'에 출연한 이유에 대해 "형 보러 왔죠. 형의 자유로운 진행이 재밌고 와닿았다. 내 음악을 표현할 수 있는 곳이 바로 '드라이브'겠구나 했다. 싱글 발매했으니까 여기 나와서 내가 할 수 있는 부분들을 보여드리면 참 좋겠다. 잘 이끌어 주실 수 있겠다는 생각에 하게 됐다"고 설명했다.제이홉은 최근 'on the street'을 발매했다. 그는 "3월 3일에 제이콜 형님과 같이 한 'on the street'이 발매됐다. 스트릿이 주는 말이 저한테 주는 의미가 남다르다. 춤이 스트릿이 될 수 있고, 제이홉이 살아왔던 삶 자체, 교훈, 그런 것들을 많이 담았다. 그런 의미로 많은 분께, 여러분이 걸어가는 거리에서 희망과 용기가 되어드리고 싶은 메시지를 담았다. 여러분이 걷는 길이 저의 길이고, 제가 걷는 길이 여러분의 길이다"고 했다.박재범은 제이홉과 함께 작업한 제이콜에 대해 언급했다. 박재범은 "사실 제이콜 씨가 아무한테 피처링을 안 해준다. 어마어마한 돈을 줘도 안 해주는 사람이다. 어떻게 이 컬래버레이션이 이루어졌느냐?"라고 질문했다. 제이홉은 "저의 뮤즈가 제이콜이다. 제가 음악을 처음 시작했을 때부터 제이콜을 좋아했다"고 답했다.이어 "제가 이번에 솔로 앨범을 발매하고 롤라팔루자 페스티벌에서 우연히 같은 헤드 라이너를 하게 됐다. 직접 찾아가서 저의 진심을 많이 표현했다. 제 영어가 미숙한데, 그 미숙한 상황에서 난 너의 오래된 팬이고 뮤즈라고 진심을 표현했다. 제 진심이 와닿았던 것 같다. 그래서 작업을 같이하게 됐다"고 덧붙였다.제이홉은 "제가 움직이고, 만들고, 결과물을 보여줄 수 있었던 원동력은 여러분이다. 여러분이 있기에 힘이 생겨나는 것 같다. 여러분(팬클럽 아미) 마음속에 깊게 오래 남아있으면 좋겠다는 마음으로 앞으로도 좋은 모습 보여드리겠다. 그리고 군대 잘 다녀오겠다"라며 웃었다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr