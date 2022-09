(사진=예고 영상 캡처)

배우 주현영이 '걍나와'에 출격한다.



21일 네이버 NOW.에서 방송되는 토크쇼 '걍나와'에 주현영이 열여섯 번째 게스트로 출연한다.

이날 강호동은 주현영을 위해 드라마 '이상한 변호사 우영우'에서 화제를 모은 인사법대로 "주 to the 현 to the 영"이라며 환영했다. 이에 주현영 역시 "강 to the 호 to the 동"이라고 화답했다.



이어 주현영의 댄스 신고식이 펼쳐졌다. 먼저 비의 '깡'이 흘러 나오자 "제가 진짜 춤을 못 춘다. 이 노래도 모른다. 들어본적이 없다"며 주저했다. 그러나 자리에서 일어나자 "몸이 왜 움직이지?"라며 무아지경 댄스를 선보여 웃음을 자아낸다.

이후 예고편에는 주현영의 개인기로 보이는 장면이 이어졌다. 주현영은 "지금 마이크 꺼졌어?"라고 물은 뒤 강호동에게 "아까 나한테 춤을 시켰잖아. 자신 없다고 얘기했었잖아. 호동이가 계속 시키더라? 내가 잘못했다는 거야?"라고 따져 강호동을 당황하게 해 궁금증을 자아낸다.

주현영은 'SNL 코리아' 시리즈와, 드라마 '이상한 변호사 우영우'를 통해 대세 배우로 자리매김했다. 이에 주현영이 '걍나와'에서 보여줄 활약에 귀추가 주목된다.



한편 주현영이 출연하는 '걍나와' 16화는 오는 21일 오후 8시 네이버 NOW.를 통해 공개된다.

이준현 텐아시아 기자 wtcloud83@tenasia.co.kr