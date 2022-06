(사진=플레디스 엔터테인먼트)

그룹 세븐틴(에스쿱스, 정한, 조슈아, 준, 호시, 원우, 우지, 디에잇, 민규, 도겸, 승관, 버논, 디노)이 고척돔 2회차 전석 매진을 기록했다.



세븐틴이 오는 25~26일 양일간 서울 고척스카이돔에서 개최하는 세 번째 월드투어 ‘SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN]’(이하 ‘BE THE SUN’)의 서울 공연이 지난 2일 팬클럽 선예매와 7일 일반 예매 모두 전석 매진을 기록했다.



특히 티켓 예매처인 인터파크 티켓 홈페이지는 티켓 오픈과 동시에 수많은 인원이 동시 접속해 트래픽이 초과되며 접속 오류가 생기는 등 명불허전 ‘공연 장인’ 세븐틴의 높은 인기와 막강한 티켓 파워를 입증했다.



이번 ‘BE THE SUN’은 지난 2019년 펼쳐졌던 세븐틴의 두 번째 월드투어 ‘ODE TO YOU’ 이후 약 2년 4개월 만의 월드투어로, ‘BE THE SUN’의 막을 여는 첫 번째 지역이자 코로나19 팬데믹 이후 최대 규모의 오프라인 공연이 될 서울 공연에 대한 관심과 기대가 뜨겁다.



세븐틴은 매 공연 폭 넓은 음악적 스펙트럼이 담긴 풍성한 셋리스트를 선사했기에 오프라인과 온라인 라이브 스트리밍으로 동시 진행되는 ‘BE THE SUN’ 서울 공연을 통해 팬들에게 또 하나의 추억을 선물할 예정이다.



세븐틴은 ‘BE THE SUN’ 서울 공연에 이어 오는 8월 10일 밴쿠버, 12일 시애틀, 14일 오클랜드, 17일 로스앤젤레스, 20일 휴스턴, 23일 포트워스, 25일 시카고, 28일 워싱턴 D.C., 30일 애틀랜타, 9월 1일 벨몬트 파크, 3일 토론토, 6일 뉴어크 등 미국과 캐나다의 12개 도시를 찾아간다.

한편 세븐틴은 지난달 27일 정규 4집 ‘Face the Sun’(페이스 더 선)을 발매해 전 세계를 ‘HOT’하게 달궜다. ‘Face the Sun’은 초동 판매량 206만 7,769장을 기록, 초동 ‘더블 밀리언셀러’(판매량 200만 장 이상) 타이틀을 거머쥐며 올해 발매된 앨범 가운데 초동 판매량 최고 기록을 달성했다.

이준현 텐아시아 기자 wtcloud83@tenasia.co.kr