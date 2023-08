./사진제공=안테나

싱어송라이터 권진아가 여름 감성 물씬 풍기는 신곡 라이브 클립을 공개했다.권진아는 지난 18일 오후 7시 공식 유튜브 채널에 신곡 'Love Me Love Me'의 라이브 클립을 게재했다. 영상에는 아기자기한 소품과 식물이 가득한 공간에서 노래를 부르는 권진아의 모습이 담겼다. 싱그러운 배경과 권진아의 맑은 음색이 어우러져 여름 감성을 자아낸다.'Love Me Love Me'는 권진아의 자작곡으로, 사랑에 빠진 이들의 감정을 순수하고 솔직한 노랫말로 풀어내 많은 이들의 공감을 불러일으켰다. 특히, 청량한 사운드 속에 여름날의 풋풋한 고백을 녹여내며 '권진아 표 서머송'을 완성했다.신곡 'Love Me Love Me'는 발매 직후 국내 각종 음원 사이트 상위권에 랭크되며 '믿고 듣는 싱어송라이터' 권진아의 저력을 입증했다. 음악을 들은 리스너들은 "권진아 덕분에 아쉽지 않게 여름을 보낼 수 있을 듯", "언제나 믿고 듣는 가수", "설렌다. 사랑하고 싶어지는 노래", "권진아 목소리는 보물이다" 등 호평을 쏟아냈다.권진아의 신곡 'Love Me Love Me'는 각종 음원사이트를 통해 감상할 수 있다.김서윤 텐아시아 기자 seogugu@tenasia.co.kr