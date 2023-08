'아이유♥' 이종석, 서울 팬미팅 전석 매진

배우 이종석의 서울 팬미팅이 전석 매진을 기록했다.드라마와 영화를 넘나들며 바쁜 시간을 보냈던 이종석은 5년 만에 '2023 팬미팅 투어 [Dear. My With]'를 개최, 지난 7월 홍콩을 시작으로 타이페이, 자카르타, 두바이 등을 방문해 해외 팬들과 만나고 있다.각 도시에서 팬미팅의 뜨거운 열기가 계속되는 가운데, 오는 9월 10일 서울에서 열리는 팬미팅이 전석 매진을 기록하며 다시 한번 인기를 입증했다. 이종석은 한층 더 알차고 풍성한 코너와 무대로 팬들과 특별한 시간을 보낼 예정이다. 특히, 이번 서울 팬미팅은 이종석의 생일을 앞두고 있어 더욱 뜻깊은 시간이 될 것으로 보인다.이종석은 With(이종석 팬클럽)에게 보내는 따뜻한 편지를 콘셉트로 한 '2023 팬미팅 투어 [Dear. My With]'를 개최하고 총 11개 도시 팬들과 만남을 예고했다. 현재 홍콩, 타이페이, 자카르타, 두바이 공연을 열띤 호응 속에 무사히 마쳤다. 이종석은 팬들과 함께 호흡하는 다양한 게임부터 다재다능한 무대까지 빈틈없이 꽉 채운 팬미팅을 완성하며, 앞으로의 팬미팅에 대한 기대감을 더욱 높였다.한편, 이종석의 '2023 팬미팅 투어 [Dear. My With] in SEOUL'은 오는 9월 10일 KBS 아레나에서 열린다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr