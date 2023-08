황치열./사진제공 = 텐투엔터테인먼트

가수 황치열이 영화배우로 데뷔했다.소속사 텐투엔터테인먼트는 2일 "황치열이 단편영화 '동행'의 남자 주인공으로 캐스팅되어 첫 연기 도전에 나섰다. 그간 뮤직비디오 등을 통해 섬세한 연기력을 선보인 만큼, 정식 연기 도전에 많은 응원과 기대 부탁드린다"라고 밝혔다.'동행'(연출 음문석)은 기타 하나 들고 이곳저곳 다니며 자유롭게 버스킹 하며 살고 있는 상수와 보육원 생활지도사 수연(이승윤 분)의 동행을 그려낸 단편 영화다. 우연히 만난 두 사람이 2박 3일 동안 함께하며 서로의 상처를 치유하는 이야기를 담았다. 황치열은 수연의 보호자가 돼 주는 상수의 감정선을 설득력 있게 그려내며 성공적인 연기 데뷔 신고식을 치렀다.특히 이 작품은 배우이자 감독 음문석이 메가폰을 잡았다. 절친한 친구로 알려진 두 사람의 시너지가 돋보이는 '동행'은 제27회 부천국제판타스틱영화제 출품을 비롯해 지난달에는 GV를 진행하는 등 다양한 홍보 활동을 이어가고 있다.한편 황치열은 허스키한 음색과 호소력 있는 보컬로 '매일 듣는 노래 (A Daily Song)', '나의 봄날 (You Are My Spring)', '왜 이제와서야 (Why)', '안녕이란 (Two Letters)' 등 믿고 듣는 황치열 표 감성 발라드로 국내외 음악 팬들을 사로잡았으며, 매 앨범 남자 솔로 가수로서의 묵직한 존재감을 통해 '한류 발라더'의 입지를 단단히 굳혔다.김서윤 텐아시아 기자 seogugu@tenasia.co.kr