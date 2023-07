박효신, 증명해낸 '대장'…팬미팅 전석 매진

박효신이 독보적인 티켓 파워를 다시 한번 증명했다.소속사 허비그하로에 따르면 오는 9월 9일, 10일 양일간 부천종합운동장에서 진행되는 공식 팬클럽 ‘SOULTREE(소울트리)’ 팬미팅 ‘박효신 STPD 2023 GOING HOME(박효신 STPD 2023 고잉 홈)’이 티켓 오픈과 동시에 전석 매진을 기록했다.지난 27일 오후 8시 멜론 티켓을 통해 단독으로 진행된 ‘박효신 STPD 2023 GOING HOME’은 티켓 오픈과 동시에 전 회차 전석 매진을 기록하며 박효신의 뜨거운 인기를 다시 한번 입증했다. 특히, 팬클럽 ‘소울트리’ 멤버십 가입자 대상으로 예매가 진행됐음에도 불구하고 2회차가 빠르게 매진되며 그 열기를 실감케했다.이번 팬미팅은 4년 만에 열리는 대규모 페스티벌형 팬미팅으로 개최 소식부터 화제를 모았으며, 박효신은 팬들과 뜻깊은 시간을 보내기 위해 기획 단계부터 구성, 연출, MD 등 팬미팅 전반에 직접 참여하며 심혈을 기울이고 있다고 알려져 팬들의 기대가 더욱 높아지고 있다.관계자는 “팬분들의 뜨거운 관심 덕분에 전석 매진을 기록했다. 4년 만에 열리는 대규모 팬미팅인 만큼 팬들의 기대에 보답하기 위해 최선을 다해 준비하겠다”라고 전했다.박효신의 팬미팅 ‘박효신 STPD 2023 GOING HOME’는 오는 9월 9일(토), 10일(일) 오후 2시 부천종합운동장에서 진행된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr