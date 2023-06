그룹 원더걸스 리더 출신 솔로 아티스트 선예가 다가오는 29일 낮 12시 싱글 앨범 'That' Me'를 발매한다.선예의 'That' Me'는 전주국제영화제 공식 초청작으로 세계 최초 공개된 VR 영화 '소녀램프라디오'의 주제곡으로, 이번 싱글 앨범을 통해 영화 관람객만 들을 수 있었던 음악을 음원으로도 즐길 수 있다.'That' Me'는 발라드의 섬세한 목소리로 담담하게 이야기하는 곡. 선예의 매력적인 보컬을 통해 VR영화 속 램프와 라디오의 시선으로 소녀와 소통하고 세상으로 다시 나아갈 수 있는 빛과 소리를 담아 희망을 전하고 싶다는 바람이다.VR 영화 '소녀램프라디오'는 볼류메트릭 기술이 사용된 메타버스 퍼포먼스 영화로, K-팝 아이돌이 악플에 시달리며 마음 안에서 일어나는 일들을 VR을 통해 실감 나게 보여준다. 영화 속 K-팝 아이돌인 '지나' 역할을 맡은 선예는 영화 주인공뿐만 아니라 싱어송라이터로서 작사와 작곡에 직접 참여하여 작품의 완성도를 더욱 높였다.한국콘텐츠진흥원 한국 실감 콘텐츠 발굴사업으로 선정된 VR 영화 '소녀램프라디오'는 부천국제판타스틱영화제 공식 초청을 받았으며 현재까지도 계속되는 해외 영화제의 초청을 받고 있는 중이다.특히 100대가 넘는 카메라로 360도 전방위를 동시에 촬영해 3D 영상 작업으로 구현된 볼류메트릭 공연으로 만들어진 선예의 싱글 앨범 타이틀곡 'That’s Me' 뮤직비디오는 2023 MTV 베스트 메타버스 퍼포먼스 노미네이트 여부를 두고 주목받고 있다.2007년 그룹 원더걸스로 데뷔한 뒤 리더이자 메인보컬로 활동하며 'Tell me', 'So Hot', 'Nobody' 등 다수의 히트곡을 내며 글로벌 스타로 활동했던 선예는 출산과 육아로 잠시 대중들의 곁을 떠났던 스타들이 컴백하는 예능 프로그램 '엄마는 아이돌'에서 독보적인 존재감을 입증하며 컴백했다.이후 솔로 활동으로 전향해 '라디오스타', '복면가왕', '헬로! 이방인' 등 예능 프로그램 출연을 비롯해 뮤지컬 '루쓰' 등 음악을 기반으로 다양한 분야에서 도전하며 활약하고 있다.텐아시아 뉴스룸 news@tenasia.co.kr