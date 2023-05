하이브 한아람 실장

하이브(HYBE) 쓰리식스티 본부 콘서트사업실을 이끈 한아람 실장이 음악 산업을 이끄는 40세 미만 젊은 리더를 발표하는 ‘2023 빌보드 40 Under 40’ 리스트에 올랐다.5월 13일(현지시각) 빌보드는 공식 홈페이지를 통해 “팬데믹 이후 공연 산업의 활성화를 이끌고 있는 음악 산업 차세대 리더들”이라는 수식어와 함께 ‘빌보드 40 Under 40’ 리스트를 발표했다.이어 “한아람 실장은 하이브 레이블즈 아티스트들의 콘서트 기획 및 연출, 제작 업무 전반을 담당해 왔다. 2019년부터 하이브 콘서트사업실을 이끌며 빌보드 연말 톱 프로모터 차트에 하이브를 8위에 등재시키는데 기여했다”며 한아람 실장을 40 Under 40로 선정한 이유를 밝혔다.한아람 실장이 이끈 콘서트사업실은 하이브의 솔루션 사업 조직인 하이브 쓰리식스티 본부의 산하 조직으로서, 하이브 레이블즈 아티스트들의 국내외 콘서트를 자체 기획 및 연출한다.하이브 콘서트사업실에서는 2022년 한 해 동안 방탄소년단, 투모로우바이투게더, 세븐틴, 엔하이픈 등의 아티스트와 함께 투어를 진행했고, 올해도 투모로우바이투게더, 엔하이픈, 방탄소년단 멤버 슈가 등의 아티스트 월드투어를 진행 및 계획하고 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr