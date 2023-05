임영웅 온다…주말드라마보다 재밌는 '마이 리틀 이어로' 5월 27일 첫방 [TEN이슈]

가수 임영웅의 첫 단독 리얼리티 예능 '마이 리틀 히어로(MY LITTLE HERO)'가 오는 27일 첫방송된다.오는 27일 오후 9시 25분 KBS2를 통해 임영웅의 단독 리얼리티 예능 '마이 리틀 히어로'가 첫 선을 보인다.'마이 리틀 히어로'는 지난 2월 LA를 하늘색 빛으로 수놓은 임영웅의 콘서트 '아임 히어로 인 로스앤젤레스(IM HERO - in Los Angeles)' 공연과 함께 촬영한 리얼리티다.콘서트를 준비하는 프로페셔널한 '아티스트 임영웅'의 모습부터 솔직 담백한 '인간 임영웅'의 면모까지 다채로운 임영웅의 매력을 담아냈다.임영웅은 전 세대가 사랑하는 가수. 전 세대가 함께 즐길 수 있도록 주말 시간대에 편성해 안방을 따뜻하게 물들일예정이다.'마이 리틀 히어로'는 총 5부작으로 만들어진다. 임영웅은 '마이 리틀 히어로'를 통해 임영웅은 팬들을 향한 감사한 마음과 함께 또다시 전국 방방곡곡에 하늘빛 히어로 파워를 전할 계획이다.임영웅의 손을 잡은 KBS가 역대 시청률을 쓸 지도 관심이다. 앞서 KBS가 내보낸 임영웅 단독쇼 '2021 KBS 송년특집 We're HERO 임영웅'은 16.1%라는 놀라운 시청률 기록을 썼던 바. 임영웅의 다양한 매력을 담아낸 '마이 리틀 히어로'로 쓸 시청률 기록도 기대 포인트다.또 임영웅이 어떤 마음을 보여줄 지도 관심이다. 임영웅은 여러 공연과 방송을 통해 메시지를 전달해왔다.단독쇼에서는 팬데믹 상황에서도 묵묵히 자신의 길을 걸으며 함께 하는 팬들을 향해 '모두가 영웅'이라는 메시지를 전달했다. 남다른 훈훈함을 전하고 있는 임영웅이 전할 마음이 기다려진다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr