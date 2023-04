가수 제시카가 행복한 생일을 전했다.23일 제시카는 자신의 인스타그램에 ‘Part 2 Celebrating meee surrounded by my loved ones Thank you all for the sweet birthday wishes! (사랑하는 사람들에게 둘러싸여 축하 받기. 달콤한 생일 축하를 해주셔서 감사합니다)’라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.사진 속 제시카는 함박 미소를 보이며 행복한 생일을 만끽하고 있다.한편 제시카는 지난해 중국 걸그룹 재데뷔 오디션 프로그램 '승풍파랑적저저'에서 최종 2위를 차지한 후 활동 중이다.조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr