방탄소년단 정국, 美매체 선정 '궁극의 '완벽주의자' 한국 스타

방탄소년단(BTS) 정국이 '완벽주의자' 한국 스타로 미국 매체에 선정되며 눈길을 끌었다.최근 미국 연예 전문 매체 'allkpop'(올케이팝)은 '완벽주의자로 알려진 한국 스타 7인' 이라는 제목으로 여러 방면에서 완벽함을 추구하는 궁극의 완벽주의자 한국 스타들을 주목해 보도했다.이 중 전세계 팬들을 비롯해 국내외 유수 매체들 사이에서 이미 '완벽주의자'로 정평이 나 있는 방탄소년단 멤버 정국이 가장 첫 번째로 집중 조명 받았다.매체는 "정국이 괜히 '황금 막내'라 불리는 게 아니다" 라고 게재하며 정국이 못 하는 거 빼고 다 잘한다 해서 지어진 '황금 막내' 라는 수식어가 결코 그냥 붙여진 것이 아님을 강조했다.이어서 "정국은 뭐든지 다 잘하는 실력을 갖췄을 뿐만 아니라 어떤 일에 한 번 몰두하게 되면 최선을 다해, 마스터할 때까지 실력을 갈고 닦는 사람이다" 라며 정국이 궁극의 완벽주의자로 꼽힐 수 밖에 없는 이유를 덧붙였다.앞서 정국은 미국 저명한 음악 전문 매거진 '롤링스톤'(RollingStone)과의 인터뷰에서 '다방면에서 뛰어나기 때문에 사람들이 '올라운더' 또는 '황금'이라고 부른다. 부담감을 느끼진 않는가?'라는 질문을 받았고, 이에 "사람들은 제가 뛰어나다고 올라운더라고 부른다. 하지만 그런 재능과 소질만을 의존하는 것이 크게 도움이 된다고 생각지 않는다. 정말 열심히 연습하고, 노력하고, 깊게 파고 들어야만 특정 분야에서 실력을 향상 시킬 수 있다고 생각한다"고 힘 있게 대답하며 진정한 노력파 완벽주의자의 진면목을 보여줬다.또 안무가 '시에나 라라우'(Sienna Lalau)는 방탄소년단의 'ON' 두 번째 뮤직비디오 '키네틱 매니페스토 필름'(Kinetic Manifesto Film : Come Prima performed by BTS) 스케치 영상을 시청하며 "정국이 해당 동작을 완벽하게 하고 싶어 자신에게 계속 해서 조언을 구하며 저 한 동작을 연습하고 또 연습했다" 며 "정국은 저 동작을 완벽하게 하고 싶어 했다. 그러나 내가 보기엔 그의 턴은 연습 할 때 마다 늘 완벽했다"고 비하인드 일화를 털어 놓았다.더불어 방탄소년단 월드투어를 함께 한 한은영 감독은 방탄소년단 멤버 중 가장 기억에 남는 멤버로는 정국을 꼽았다. 그는 "1년 넘게 하는 투어에서는 솔로 무대 리허설을 매번 하기 어려운데 정국은 꼭 리허설을 한다. 항상 아티스트 리허설의 마지막은 정국이라 기억에 남는다" 라고 밝힌 바 있어 정국의 완벽주의자 성향을 톡톡히 느끼게 한다.