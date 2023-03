블랙핑크 로제, 그레미 '올해의 앨범'상 받은 해리 스타일스와 함께

블랙핑크 로제가 일상을 전했다.로제는 20일 자신의 인스타그램에 "Yayyy thang you @harrystyles for coming to korea"라며 사진을 게재했다.사진 속 로제는 내한한 팝가수 해리 스타일스와 어깨동무를 하며 다정하게 사진을 찍고 있다.한편 해리 스타일스 콘서트에는 블랙핑크 로제,제니, 방탄소년단 RM, 등이 관객으로 관람했다.조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr