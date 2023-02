방탄소년단 정국X찰리 푸스 'Left and Right' 뮤직비디오 유튜브 조회수 3억 돌파

방탄소년단(BTS) 정국과 찰리 푸스의 'Left and Right'(레프트 앤드 라이트) 뮤직비디오가 핫한 인기 열풍 이어가고 있다.방탄소년단 정국과 미국 싱어송라이터 찰리 푸스(Charlie Puth)의 협업곡 'Left and Right' 뮤직비디오가 유튜브 조회수 3억을 넘어섰다.지난해 6월 24일 공개된 'Left and Right' 뮤직비디오는 239일 만에 3억뷰를 돌파했다.앞서 'Left and Right' 뮤직비디오는 공개 이후 18일 만에 1억, 77일 만에 2억뷰를 기록했다.'Left and Right' 뮤직비디오 속에는 이별한 애인을 그리워하는 감정을 익살스럽고 유쾌하게 풀어낸 정국과 찰리 푸스의 찰떡 캐미가 돋보인다.또 청량한 음색, 세련된 팝 보컬 등 두 아티스트의 환상적인 하모니가 귀호강을 선사한다.'Left and Right'는 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이(Spotify)에서 232일 만에 5억 스트리밍을 돌파했고, 글로벌 데일리 톱 송 차트에 240일째 진입하는 등 전 세계 리스너들에게 뜨거운 사랑을 받으며 막강한 음원 파워도 자랑했다.이와 함께 'Left and Right'는 미국에서 100만 유닛 이상 판매됐고, 정국은 K팝 아이돌 '최단' 신기록을 수립했다.최근 정국은 방탄소년단 공식 유튜브 채널 '방탄TV'(BANGTANTV)에 '정국 (Jung Kook) 'Dreamers' @ FIFA World Cup Qatar 2022 Opening Ceremony' 라는 제목으로 게재한 '2022년 FIFA(피파) 카타르 월드컵' 개막식 공연 영상으로 유튜브 조회수 1억을 돌파했다.해당 영상은 공개 약 2개월 만에 1억뷰를 달성했고 정국은 역대 아시아인 솔로 가수 라이브 공연 '최초'이자 역대 아시아인 가수 라이브 공연 '최단' 1억뷰를 기록하기도 했다.한편, 'Left and Right'는 미국의 음악·영화·TV 시상식 '2022 피플스 초이스 어워즈'(E! People's Choice Awards 2022·PCAs)에서 '컬래버레이션 송(Collaboration Song)' 부문 1위를 수상한 바 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr