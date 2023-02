김선호, 봄 햇살마저 질트하는 외모...보조개 미소

배우 김선호가 근황을 전했다.21일 김선호 스태프 다이어리 계정에는 김선호의 사진이 공개됐다.사진 속 햇살을 가득 받고 있는 김선호의 모습이 담겼다.한편 김선호는 오는 4월 홍콩에서 팬미팅 '2023 KIM SEON HO ASIA TOUR IN HONGKONG 'ONE, TWO, THREE, SMILE'을 개최한다.조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr