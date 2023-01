[TEN차트] 아스트로 차은우, 한복이 잘 어울리는 남자 가수 1위

아스트로 차은우가 '한복이 잘 어울리는 남자 가수' 1위를 차지했다.텐아시아는 1월 19일부터 1월 25일까지 탑텐 텐아시아 홈페이지를 통해 '한복이 잘 어울리는 남자 가수는?'이라는 주제로 설문을 진행했다.해당 투표에서 아스트로 차은우가 하트 5706개를 얻어 1위에 올랐다. 차은우는 오는 2월 13일부터 26일까지 더 서울라이티움 제1전시장에서 첫 단독 사진전 'ARCHIVE'(아카이브)를 개최한다. 차은우는 이번 'ARCHIVE'를 통해 자신이 포착한 일상의 면면을 사진으로 선보인다.2위는 하트 5522개를 획득한 하성운이 차지했다. 하성운은 지난해 10월 입대해 육군 현역으로 군 복무에 임하고 있다. 하성운의 훈련소 수료일에 맞춰 공식 유튜브 채널을 통해 'Daylight(데이라이트)' 라이브 클립 영상을 공개하기도 했다. 'Daylight'는 하성운이 입대 전 마지막으로 발매한 미니 7집 'Strange World(스트레인지 월드)'의 수록곡이자 팬들을 향한 고마운 마음을 표현한 팬송이다.다음으로 더보이즈 주연이 하트 355개를 받아 3위를 기록했다. 더보이즈는 지난 21~22일, 요코하마 피아아레나MM에서 일본 팬미팅 '더비 로드(THE BOYZ FAN CON : THE B-ROAD IN JAPAN)'를 개최했다. 더보이즈는 대표곡 '스릴라이드(THRILL RIDE)'에 이어 '솔티(Salty)' 무대까지 연달아 선사하며 팬 콘서트의 막을 열었다. 또한 '브레이킹 던(Breaking Dawn)'을 비롯해 '매버릭(MAVERICK)', '올웨이즈 투게더(ALWAYS TOGETHER)' 등 한국과 일본에서 발표해 온 총 21곡의 대표곡들의 퍼포먼스를 선보였다. 더보이즈는 오는 2월 27일 국내에서 미니 8집 앨범을 발표하고 활동에 돌입한다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '눈싸움을 함께 하고 싶은 여자 가수는?', '눈싸움을 함께 하고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표가 진행되고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr