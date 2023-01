방탄소년단 정국 '美빌보드' 롱런 흥행 신화 'Dreamers' 8주→'Left and Right' 29주 진입

방탄소년단(BTS) 정국이 'Dreamers'와 'Left and Right'로 미국 빌보드(Billboard) 차트에서 롱런 흥행 신화를 써내려가고 있다.빌보드가 발표한 최신 차트(1월 21일 자)에 따르면, 정국의 '2022년 FIFA(피파) 카타르 월드컵' 공식 사운드트랙 'Dreamers'(드리머스)는 '월드 디지털 송 세일즈' 13위를 차지했다.'Dreamers'는 글로벌 판매량을 나타내는 '월드 디지털 송 세일즈' 차트에 '8주 연속' 차트인하는 강력한 음원 파워를 과시했다.'Dreamers'는 온라인 스트리밍과 디지털 판매량을 기준으로 전세계 200개국 이상의 지역에서 집계해 순위를 매기는 빌보드 '글로벌 200' 155위, '글로벌(미국 제외)' 90위에 올랐고 해당 차트에서도 '8주 연속' 진입하는 막강한 저력을 보여줬다.더불어 정국이 미국 싱어송라이터이자 팝스타 찰리 푸스와 협업한 'Left and Right'(레프트 앤드 라이트)는 빌보드 '글로벌 200' 차트에 175위로 26주째 랭크됐다.또 'Left and Right'는 '글로벌(미국 제외)' 138위, '필리핀 송' 23위 등의 순위로 '29주 연속' 진입하며 장기 집권을 이어가고 있다.앞서 'Dreamers' 역대 월드컵 공식 사운드트랙 '최초'로 빌보드의 디지털 송 세일즈 차트 1위를 비롯해 '2주 연속' 월드 디지털 송 세일즈 차트 1위까지 싹쓸이하며 '월드컵 송'의 새 역사를 창조했다.'Left and Right'는 빌보드의 메인 싱글 차트 '핫 100'에 '17주 연속' 으로 차트인했고, 정국은 K팝 아이돌 '최초', '최장' 진입이라는 대기록을 세웠다.'Left and Right'는 빌보드가 선정한 '2022년 최고의 컬래버레이션 노래 17선' 에 이름을 올렸고, 미국의 음악·영화·TV 시상식 '2022 피플스 초이스 어워즈'(E! People's Choice Awards 2022·PCAs)에서 '컬래버레이션 송(Collaboration Song)' 부문 1위를 수상했다.최근 'Dreamers'는 유튜브(YouTube) 차트에서 3억, 'Left and Right'는 3억 9400만 스트리밍(필터링 된 스트리밍)을 달성하는 쾌거도 이뤘다.한편, 정국은 미국 저명한 음악 매체 롤링스톤(Rolling Stone)이 발표한 '역사상 가장 위대한 가수 200인'에 선정됐고, 'Left and Right' 로 역대 K팝 솔로 가수 '최초' 미국 대중음악 시상식 중 하나인 '2023 아이하트라디오 뮤직 어워즈(iHeart Radio Music Awards)' 에 노미네이트되는 영예를 안았다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr