방탄소년단 정국, 세계 유명 인사들 '어깨 나란히'...막대한 '소셜 제왕' 영향력

방탄소년단(BTS) 정국이 '트위터'(Twitter)에서 세계 유명 인사들과 어깨를 나란히 하는 '소셜 제왕'의 영향력을 과시했다.최근 싱가포르에 기반을 둔 라이프스타일 매거진 '어거스트 맨'(August Man) 은 '11 Most-Liked Tweets Of All Time'(역사상 가장 많은 '좋아요'를 받은 트윗 11개) 라는 타이틀로 기사를 보도했다.매체는 2021년 소셜미디어(SNS) 트위터는 메타(페이스북)보다 20배 적은 수익을 거뒀지만 가장 많은 '좋아요'를 받은 트윗은 여전히 전세계에서 엄청난 영향력을 미치고 있다고 게재하며 '역사상 가장 많은 '좋아요'를 받은 트윗 11개'의 목록을 집중 조명해 다뤘다.해당 목록에는 트위터를 인수한 테슬라 최고경영자(CEO) 일론 머스크(Elon Musk)를 비롯해 미국 전 대통령 버락 오바마(Barack Obama), 미국 대통령 '조 바이든'(Joe Biden), 미국 인기 코미디언이자 '엘런쇼'의 사회자 엘런 드제너러스(Ellen DeGeneres), 미국 배우 앤디 밀로나키스(Andy Milonakis), 세계적인 인기 그룹 원디렉션 리더 루이 톰린슨(Louis Tomlinson) 등 세계 유명 인사들의 트윗과 함께 방탄소년단 멤버 정국의 트윗이 무려 2개나 올라 소셜미디어에서 막대한 영향력을 지닌 인물로 이름을 빛냈다.해당 2개의 트윗은 정국이 방탄소년단 공식 트위터 계정에 게재한 금발 셀카 게시물과 'Never Not♥' 이라는 글과 함께 팝스타 라우브(Lauv)의 'Never Not' 을 직접 라이브로 커버한 영상 게시물이다.매체는 2021년 1월 25일 정국의 금발 셀카가 특히 트위터를 열광시켰다고 밝히며 이 유명한 셀카는 310만 개 이상의 '좋아요'와 93만 3000개 이상의 리트윗을 기록했고 2021년 두 번째로 많은 '좋아요'를 받은 트윗이었다고 덧붙였다.또 "'Never Not' 노래를 부르고 있는 이 특별한 트윗은 정국이 세계에서 가장 인기 있는 음악 탤런트 중 한 명임을 증명한다"며 'Never Not♥' 트윗은 310만 개 이상의 '좋아요'와 약 150만 개의 리트윗을 얻으며 2020년 두 번째로 가장 인기 있는 트윗으로 선정됐다(트위터 코리아 발표 2020년 '전 세계에서 가장 많이 리트윗된 트윗' 2위)고 설명했다.온라인 백과 사전 '위키피디아'의 'List of most-liked tweets'(가장 많은 좋아요 트윗 목록) TOP30에는 정국의 트윗이 7개 올라있다.'위키피디아'의 'List of most-retweeted tweets'(가장 많은 리트윗 트윗 목록) TOP30에는 정국의 트윗이 6개 랭크되어 있어 트위터에서 막대한 영향력과 인기를 입증했다.앞서 세계적인 커뮤니케이션 매체인 'PR위크'(PRWeek)는 '2022년 가장 많이 읽은 트위터 이야기 톱 5'(Top 5 Most-Read Twitter Stories of 2022) 를 보도했고 이 중 정국이 '치콜레'(Chicotle)로 한 마디로 트위터에서 폭발적인 돌풍을 일으킨 일화가 가장 첫 번째로 올랐다.지난해 10월 영국 대표 유력 일간지 '가디언'(The Guardian)은 '트위터 역사상 최고로 히트한 순간'(the greatest hits in Twitter’s history)으로 정국의 '네버 낫'(Never Not) 커버 영상 트윗을 선정하기도 했다.지난 9월에는 트위터가 공식 블로그를 통해 "트위터에서 신기록적인 여름으로 정의되는 순간들" 이라는 주제로 2022년 여름을 기억에 남도록 만든 놀라운 순간 일부를 전했고 정국의 9월 1일 생일에 게재된 트윗 게시물이 선정되기도 했다.정국은 트위터에서 2017년과 2018년 '한국에서 가장 많이 리트윗된 인물' 1위, 2019년 '전 세계에서 가장 많이 리트윗된 트윗' 1위, 2020년'전 세계에서 가장 많이 리트윗된 트윗' 2위를 차지하며 불변의 인기와 영향력을 이어왔다.한편, 정국은 소셜미디어 서비스인 '텀블러'(Tumblr)의 'K-팝 스타' 1위에 5년 연속 올랐고, 세계 최대 검색 엔진 '구글'에서 5년 연속 가장 많이 검색된 K-팝 아이돌 1위, 전세계 '유튜브'에서 5년 연속 가장 많이 검색된 K팝 아이돌 1위, '핀터레스트'의 미국, 영국, 캐나다 지역에서 가장 많이 검색된 K-팝 아이돌 1위, '틱톡'에서 28개월 동안 역대 전세계 개인 해시 태그 조회수 1위를 기록해 오며 타의 추총을 불허하는 초강력 인기 위력을 보여줬다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr