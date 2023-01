레드벨벳 슬기가 탄탄한 바디라인을 드러냈다.최근 슬기는 "I want it all 우아하게 Smack"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 슬기는 올블랙룩으로 멋을 낸 모습. 몽환적이고 신비로운 분위기 또한 감탄을 자아내고 있다.슬기는 'SMTOWN LIVE 2023 : SMCU PALACE@KWANGYA'의 프로젝트 그룹 갓 더 비트(GOT the beat)의 멤버로 참여하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr