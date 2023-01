방탄소년단 지민, 2022 베스트 케이팝 댄서 1위..2023년도 기대되는 13관왕 '춤의 제왕'

방탄소년단(BTS) 지민이 K팝을 평정한 '춤의 제왕'으로 명성을 빛냈다.지민이 글로벌 KPOP 투표 웹사이트 '케이팝라이프'(KPopLifes)의 '2022 베스트 케이팝 댄서'(The Best KPOP Dancer 2022) 투표에서 지난 3일 마감 결과 총 160,531표(48.66%)를 획득해 1위를 차지했다.이로써 지민은 'Dabeme Pop'의 'Best Male Dance 2022'에서 2019년부터 4년 연속 1위와 ‘TOP100 K-POP DANCERS’ 1위, '킹초이스'(King Choice)의 'Male K-POP Idol Dancer Rankings 2022'에서 2020년부터 3년 연속 1위, 일본 'NETLAB'의 'K팝에서 가장 춤을 잘 추는 남자 아이돌' 2년 연속 1위, ‘샤이닝 어워즈(Shining Awards)’의 ‘Best Kpop Male Dancer 2022’와 ‘DANCER KING OF KPOP 2022’ 1위에 이어 K팝 대표 댄서로서의 입지를 단단히 했다.2013년 방탄소년단의 메인 댄서로 데뷔한 지민은 부산예고 전체 수석 입학자로 학창 시절부터 갈고닦은 다양한 장르의 탁월한 댄스 실력으로 보다 예술적이고 완성도 높은 무대를 선보이며 클래식 무용과 힙합댄스가 결합된 '지민 장르'를 개척했다.특히 눈을 뗄 수 없는 폭발적인 무대 장악력과 천재적 표현력으로 타의 추종을 불허하는 압도적 존재감을 발산하며 '댄스의 신', '무대 제왕' 등으로 불리고 있는 지민은 댄스 관련의 각종 글로벌 설문조사에서 13관왕의 타이틀을 거머쥐며 글로벌 팬들의 사랑을 한 몸에 받고 있다.한편 지민은 빌보드 핫트렌딩 송 주간차트 1위, 뮤직비디오 티저 영상 유튜브 월드와이드 1위 등 발매 전부터 엄청난 화제를 모은 태양과의 협업곡 '바이브'를 지난 13일 공개하며 세계의 이목을 모으고 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr