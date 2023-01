아이브, 압도적 티켓 파워…팬 콘서트 2회 공연 매진

그룹 아이브가 압도적인 티켓 파워를 보여줬다아이브는 오는 2월 11~12일 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 열리는 첫 번째 팬 콘서트 '더 프롬 퀸즈(The Prom Queens)'의 2회 공연 매진을 기록했다.이번 공연은 데뷔 후 처음으로 개최되는 팬 콘서트인 만큼 뜨거운 관심을 받고 있다. 이를 증명하듯 팬클럽 선예매부터 치열한 '티켓 전쟁'을 확인시켜줬다.'더 프롬 퀸즈'에서 아이브는 그간 선보이지 않은 또 다른 매력으로 다채로운 무대와 퍼포먼스를 선사하기 위해 공연 준비에 박차를 가하고 있다.데뷔 1년 차임에도 불구하고 'MMA2022(멜론 뮤직 어워드)', '2022 MAMA AWARDS(2022 마마 어워즈)', '2022 아시아 아티스트 어워즈 인 재팬(2022 Asia Artist Awards IN JAPAN)', '제37회 골든디스크어워즈 with 틱톡' 등 4개의 시상식에서 두 번째 싱글 타이틀곡 '러브 다이브(LOVE DIVE)'로 대상을 품에 안으며 '4세대 대표 그룹'임을 증명한 아이브는 해외에서도 위상을 펼치며 글로벌 인기를 자랑하고 있다.아이브는 영국의 권위 있는 음악 잡지 NME가 꼽은 '더 NME 100 : 에센셜 이머징 아티스트 포 2023(The NME 100: essential emerging artists for 2023)'은 물론, 미국 그래미(GRAMMYS)가 뽑은 올해 주목해야 할 K팝 걸그룹으로 선정됐다.NME가 꼽은 2023년이 기대되는 아티스트 100팀 중 한 팀으로 선정된 아이브에 대해 NME는 "아이브의 빛나는 여섯 멤버들은 세련된 케이팝 사운드를 명중했다"라며 "3연속 히트곡을 발매한 아이브는 차세대 케이팝 아이콘이 될 준비가 되어 있다. 그들은 자존감과 자신감을 높여주는 댄스 음악을 보여주고 있다. 아이브에는 '잇걸' 장원영과 리더 안유진이 포함되어 있지만, 가을과 레이의 탄탄한 랩, 리즈와 이서의 파워풀한 보컬은 그룹의 색을 더 다채롭게 만들어준다"라고 아이브를 사랑할 수밖에 없는 이유에 대해 밝혔다. 그래미 역시 아이브에 대해 "2022년 가장 큰 센세이션 중 하나였으며, 다음 몇 년 동안 확실히 그 성공을 배가시킬 준비가 되어 있다"라고 호평했다.이처럼 2023년도 최고의 한 해를 보낼 것으로 점쳐지고 있는 아이브의 활약에 이목이 집중된다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr