방탄소년단 지민, 2022 가장 재능있는 K팝 아이돌 1위…'트리플 크라운'

방탄소년단 지민이 '2022 가장 재능있는 K-POP 아이돌' 1위에 선정됐다.지민이 미국 '더 네티즌 리포트'(The Netizens Report)에서 실시한 '2022 가장 재능있는 K-POP 아이돌(The Most Talented K-Pop Idols Of 2022) 설문조사에서 1위에 선정됐다.이로써 지민은 '네티즌 리포트 매거진'가 앞서 발표한 '2022 올해의 아시아 유명인'(Asian Celebrity Of The Year 2022)과 '2022 올해의 한국 유명인'(Korean Celebrity Of The Year 2022)에서 각각 1위를 차지한데에 이어 3부문 모두 1위를 거머쥐며 3관왕에 올랐다.'네티즌 리포트 매거진'은 여론조사 및 설문조사 등을 기반으로 보다 정확하고 트렌디한 사회 이슈 관련 정보를 지면과 온라인으로 발행하고 있으며 미국 워싱턴 의회 도서관에 등록되어 현지에서의 영향력을 인정받고 있다.'더 네티즌 리포트'는 2022년의 K팝 아이돌을 대표해 노래와 랩, 댄스 그리고 작사·프로듀싱 능력 등 분야를 가리지 않고 가장 다재다능한 아이돌을 조명하며 네티즌들의 선택으로 1위에 선정된 지민을 "업계 최고로 꼽히는 프로 가수 겸 댄서"라고 소개했다.이어 "어메이징한 목소리와 특출나게 춤을 잘 추는 것으로 유명하다"라며 "다른 한편으로 그의 학업 경력을 살펴보면 그가 여러 분야에 대한 지식이 풍부할 뿐만 아니라 다양한 기술과 자질을 보유하고 있음을 알 수 있다"고 전했다.뿐만 아니라 "춤, 노래, 작곡, 음악 제작 등 매년 많은 프로젝트에 참여해 여러 면에서 자신의 다재다능함을 이미 입증했으며, 전 세계 K팝 팬들이 그를 1위로 뽑은 것도 당연하다"라고 극찬을 아끼지 않았다.한편 '네티즌 리포트 매거진' 트리플 크라운을 달성하며 독보적인 인기행진을 이어가고 있는 지민은 오는 13일 태양과의 협업곡 '바이브'(VIBE) 발매를 앞두고 많은 기대가 쏟아지고 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr