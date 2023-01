K팝의 두 거물이 만났다.작곡가 겸 하이브 의장 방시혁이 박진영과 찍은 사진을 올렸다.방시혁은 "With my teacher, brother & best friend"이라며 박진영이 선생이자 형제, 최고의 친구라고 칭했다. 사진 속 두 사람은 편안한 얼굴로 웃고 있다.JYP엔터테인먼트와 하이브를 이끌고 있는 대표 프로듀서인 박진영과 방시혁은 아주 오랜 시간 함께 해온 인연. 방시혁은 JYP에서 수석 프로듀서로 활동하다 하이브의 전신인 빅히트 뮤직을 설립, 방탄소년단을 키웠다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr