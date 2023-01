방탄소년단 진, 새해 밝히는 아름답고 사랑스러운 눈토끼 등장

방탄소년단(BTS) 진의 조각같은 비주얼과 청순한 분위기, 그리고 다정한 마음씨가 팬들의 마음을 두근거리게 만들었다.방탄소년단은 지난 1일, 공식 유튜브 채널을 통해 '[BANGTAN BOMB] 2023 New Year Greetings from BTS - BTS (방탄소년단)' 영상을 공개, 팬들에게 새해 인사를 건넸다.진은 하얀 앙고라 니트 티를 입고 등장했다. 길고 곧은 목을 강조하는 브이넥 앙고라 티셔츠는 진의 청아하면서도 깨끗한 매력을 부각시켰다. 브이넥 사이로 존재감을 드러내는 곧은 쇄골은 신비로운 페이스와 대조되는 묘한 섹시미를 불러일으키기도 했다.진은 새하얀 눈토끼처럼 사랑스러운 비주얼로 팬들의 마음을 사로잡았다. 그는 "신년인사에 앞서 작년은 잘 보내셨는지 궁금하고요. 잘 보내셨으리라 믿습니다. 우리 아미 여러분들은 굉장히 모든 일을 다 잘하시는 분들이라고 알고 있거든요"라고 팬들에게 다정한 인사를 건냈다.진은 "항상 복 많이 받으시고 무탈하시고 건강하시고 맛있는 거 많이 드시고 그런 거를 꼭 하셨으면 좋겠습니다"라며 팬들의 행복을 기원했다. 또 "이번 새해에는 꼭 계획을 이루시길 제가 응원하고 있겠고요"라며 팬들의 의욕을 북돋아주기도 했다.진은 "우리 아미 여러분들 언제나 행복하시고 언제나 건강하시고 좋은 일만 가득 하시고 새뱃돈도 많이 받으시고 금전운도 좋으시고 복권도 당첨되시고 파이팅 하도록 제가 행운 빌어드리도록 하겠습니다"라며 자신을 사랑해주는 팬들이 잘 되길 바라는 따뜻한 마음을 드러내 훈훈한을 안겼다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr