방탄소년단 정국, 美롤링스톤 '역사상 가장 위대한 가수 200인' 선정

미국 저명한 음악 매체 롤링스톤은 공식 사이트와 SNS를 통해 방탄소년단 멤버 정국을 '역사상 가장 위대한 가수 200인'( 200 Greatest Singers of All Time) 중 1명으로 선정했다고 전했다.

정국은 해당 목록의 인물들 중에서 최연소 남자 가수에 해당하며

아직 솔로 앨범이 전무임에도

이름을 올리는 기염을 토했다.

롤링스톤은 정국을 " BTS의 다재 다능한 막내 정국은 수많은 재능을 자랑한다" 라고 소개했다.

이어서 "정국은 강력한 퍼포머이자 여러 곡을 작곡하기도 했고 아주 이른 나이에 거둔 성공에도 불구하고 굉장히 열심히 노력하며 너무나 겸손한 사람이다. 그는 또한 매우 천부적 재능을 가진 가수이다 " 라며 실력, 재능, 인성 3박자를 모두 겸비한 인물이라고 극찬했다.

또 "2022년, 'Left and Right'(레프트 앤드 라이트)를 함께 협업한 찰리 푸스는 정국을 ' 여태껏 완벽한 보컬을 나에게 보낸 몇 안되는 아티스트들 중 한 명' 이라고 언급했다" 며 절대음감을 지닌 천재 뮤지션 찰리 푸스가 인정한 능력자이자 실력자임을 덧붙였다.

이와 함께 롤링스톤은 "정국이 쉽게 고음을 내고 멤버들과 잘 조화를 이룬다"고 말하면서 'Euphoria'(유포리아)와 같은 공식 솔로곡부터 방탄소년단 사운드클라우드에 팬들을 위해 올리는 커버곡들에 이르기까지 관객들에게 항상 새로운 애드리브와 예상치 못한 보컬 리프를 선사하며 꾸준히 흥미로움을 안겨주는 가수라고 평하기도 했다.

롤링스톤이 선정한 '역사상 가장 위대한 가수 200인' 1위로는 아레사 플랭클린( Aretha Franklin), 2위는 휘트니 휴스턴( Whitney Houston), 3위는 샘 쿡(Sam Cooke) 등 이 올랐다.

정국은 데뷔 이후 50곡 이상에 달하는 다양한 장르의 커버곡을 공개해오며 '장르 불문' 보컬리스트의 입지를 다져왔고, 자작곡 'My You'(마이 유)와 'Still With You'(스틸 위드 유)를 발표하면서 대중까지 사로잡는 싱어송라이터로서의 특출난 역량까지 증명했다.

또한 방탄소년단 앨범 수록곡 중 'Outro : Love is Not Over'(아웃트로 : 러브 이즈 낫 오버), '매직샵'(Magic Shop)의 프로듀싱에 참여했고, '유어 아이즈 텔'(Your Eyes Tell), 스테이(Stay), 시차 등 곡의 작사, 작곡에도 꾸준히 참여해 왔다.

정국은 이번 ' 2022년 FIFA(피파) 카타르 월드컵' 공식 사운드트랙 ' Dreamers'( 드리머스 )의 작사, 작곡에도 참여한 것으로 알려져 향후 다방면으로 활약을 이어갈 행보에 귀추가 주목된다.

최근 정국은 미국 매체 스태커(STACKER)가 선정한 전세계 1997년생을 대표하는 '가장 유명한 뮤지션'으로 이름을 올리며 글로벌 대세 아티스트로 위상을 드높였다.

정국은 지난 12월 18일 미국 라디오 '채널 R 라디오'( Channel R Radio)가 주최한 '2022년 채널 R 라디오 어워즈'( 2022 Channel R Radio Awards)에서 '베스트 뉴 아티스트'(Best New Artist) 부문 1위, 찰리 푸스와의 협업곡 'Left and Right'(레프트 앤드 라이트) 로 베스트 컬래버레이션( Best Collaboration) 부문 1위를 차지하며 '2관왕'을 거머쥐었고, 9월에는 미국에서 두 번째로 큰 라디오 회사 오다시(Audacy)가 선정한 올해의 '아티스트 오브 더 서머'(Artist of the Summer)에 1위로 이름을 올리는 영예를 안았다.

이와 함께 12월 초 정국은 'Left and Right'로 미국의 음악·영화·TV 시상식 '2022 피플스 초이스 어워즈'(E! People's Choice Awards 2022·PCAs)에서 '컬래버레이션 송(Collaboration Song)' 부문 1위 수상했다. 정국은 역대 한국 솔로 가수 '최초' 로 피플스 초이스 어워즈에서 수상하는 기염을 토했다.

더불어 정국은 세계 최대 음원 플랫폼 '스포티파이'(Spotify) 연말 결산 '2022년 톱 K팝 아티스트'( Top K-Pop Artist of 2022) 에서 한 해 전 세계에서 가장 많이 청취된 K팝 솔로 아티스트 1위에 오르며 글로벌 대중들의 뜨거운 인기와 강력한 보컬 영향력도 입증했다.