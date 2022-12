가수 우혜림이 아들과 크리스마스를 즐겼다.최근 우혜림은 "O come let us adore him✨️"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 우혜림은 얼마 전 태어난 아들과 크리스마스 파티를 즐기는 모습. 트리, 인형, 선물상자 등으로 꾸며놓은 모양새.2010년 원더걸스 멤버로 데뷔한 우혜림은 지난 2020년 태권도 선수 신민철과 8년 간의 열애 끝에 결혼에 골인, 지난 2월 아들 시우 군을 출산했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr