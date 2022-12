백예린 / 사진=백예린 인스타그램

가수 백예린이 근황을 전했다.백예린은 22일 자신의 인스타그램 계정에 "Seattle! It was lovely to meet you guys So sweet. Thank you all for supporting me have good nights"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진에는 성숙한 매력을 드러낸 백예린의 모습이 담겨있다.한편, 백예린은 지난 5월 디지털 싱글 '물고기'를 발매했다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr