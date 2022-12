가수 전소미가 완벽한 몸매를 뽐냈다.최근 전소미는 "With my ride or die @han__ji_eun At @tryngle official 🫠"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 전소미는 헬스장에서 웨이트 운동에 열중하는 모습. 완벽한 11자 복근과 탄탄한 근육 라인이 눈에 띈다.한편 전소미는 지난 11월29일 일본 교세라 돔 오사카에서 열린 '2022 마마 어워즈'에서 호스트로 활약했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr