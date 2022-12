방탄소년단 정국, '5년 연속' 텀블러 결산 '2022년 K팝 스타' 1위 선정

방탄소년단(BTS) 정국이 '5년 연속' 텀블러 'K팝 스타' 1위에 오르며 글로벌 초대세 아이콘의 명성을 입증했다.소셜미디어 서비스인 '텀블러'(Tumblr)는 공식 사이트를 통해 매년 한 해를 총 결산하는 'Tumblr Year In Review'(텀블러 이어 인 리뷰)를 각 부분 별로 발표한다.이 중 남, 여 K팝 스타를 모두 포함해 상위 1위~100위까지 100인을 선정한 '2022 K-Pop Stars'(2022년 K팝 스타)를 발표했고, 방탄소년단 멤버 정국이 1위를 차지하는 영예를 안았다.특히 정국은 2018년 텀블러 '톱 K팝 스타' 1위를 시작으로 2019년, 2020년, 2021년까지 '4년 연속' 1위를 장악해왔다.그리고 정국은 올해에도 어김없이 왕좌를 꿋꿋이 지키면서 '5년 연속' 텀블러 'K팝 스타' 1위를 싹쓸이하며 초강력 인기와 비교불가한 존재감을 과시했다.텀블러는 사이트 내 언급량을 통계해 이를 바탕으로 해당 차트를 매년 발표하고 있는 가운데 K팝 스타로는 정국이 가장 높은 수치를 기록했다는 점에서 해당 플랫폼에서의 압도적인 영향력도 엿보게 했다.정국은 텀블러 외에도 수년 간 전 세계 주요 소셜 미디어에서 1위의 타이틀을 싹쓸이하는 대세 중 초대세 아이콘의 행보를 이어오고 있다.정국은 세계 최대 검색 엔진 '구글'에서 '5년 연속' 가장 많이 검색된 K팝 아이돌 1위, 전세계 '유튜브'에서 '5년 연속' 가장 많이 검색된 K팝 아이돌 1위, '핀터레스트'의 미국, 영국, 캐나다 지역에서 가장 많이 검색된 K팝 아이돌 1위, 틱톡에서 28개월째 역대 전세계 개인 조회수 1위를 기록해 왔다.또 정국은 트위터 2017년, 2018년 '한국에서 가장 많이 리트윗된 인물' 1위, 2019년 '전 세계에서 가장 많이 리트윗 된 트윗' 1위, 2020년 '전 세계에서 가장 많이 리트윗된 트윗' 2위에도 오르는 등 '전무후무'한 초특급 소셜 역사를 썼다.지난 10월에는 영국 대표 유력 일간지 '가디언'(The Guardian)이 '트위터 역사상 최고로 히트한 순간'(the greatest hits in Twitter’s history)으로 정국의 '네버 낫'(Never Not) 트윗을 선정하기도 했다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr