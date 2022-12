방탄소년단 정국 'Dreamers' 스포티파이 K팝 글로벌 1위…막강 위력

방탄소년단(BTS) 정국의 방탄소년단(BTS) 정국의 'Dreamers' (드리머스)가 스포티파이부터 틱톡까지 음원 차트 1위를 점령하고 있다.

세계 최대 음원 플랫폼 '스포티파이'가 발표한 최신 차트에 따르면(11월 18일~24일) 'Dreamers'는 톱 K팝 글로벌 차트 1위에 오르는 음원 파워를 보였다.

앞서 'Dreamers'는 톱 송 데뷔 글로벌과 톱 송 데뷔 미국 차트에서도 동시에 1위를 석권하는 막강한 음원 위력을 보여줬다.

정국이 미국 싱어송라이터 찰리 푸스(Charlie Puth)와 협업하여 6월에 발표한 ‘Left and Right'( 레프트 앤드 라이트)는 톱 K팝 글로벌 차트 2위를 차지해 눈길을 끌었다.



또 'Dreamers'는 미국 디지털 음악 매체 지니어스(Genius)의 지니어스 코리아 K팝 차트에서도 1위에 이름을 올리는 쾌거를 이뤘다.

'Dreamers'는 지니어스의 전체 장르 차트에서도 한 차례 1위로 오른 바 있어 해당 플랫폼에서 강력한 인기를 실감케 했다.

이와 함께 'Dreamers'는 글로벌 쇼트 비디오 플랫폼 틱톡(TikTok)에서도 거센 인기 강세를 나타냈다.

'Dreamers'는 틱톡 한국의 인기곡 차트에 팝스타 ' 머라이어 캐리'(Maraih Carey) 대표 캐롤송 'All I Want For Christmas Is You' 를 제치고 1위를 차지했다.

'Dreamers'는 지난 20일 정국이 발매한 '2022 FIFA 카타르 월드컵' 공식 사운드 트랙이다.

'Dreamers' 는 글로벌 음원 플랫폼 '아이튠즈'( iTunes) 에서 발매 이후 13시간 만에 102개 국가, 2일 만에 103개 국가, 4일 만에 104개 국가 아이튠즈 톱 송 1위를 경신한 바 있다.

'Dreamers'는 월드컵 송 사상 '최초'로 발매 첫날 아이튠즈 100개 국가 이상에서 1위를 차지하는 역사도 썼다.

'Dreamers'는 29일 집계 기준, '10일 연속' 월드와이드(전세계) 아이튠즈 송 차트 1위에 올랐고, 유러피안(유럽) 아이튠즈 송 차트에서는 '6일 연속' 1위를 기록했다.

한편, 'Dreamers'는 스포티파이에서 발매 10일 만에 4190만에 달하는 스트리밍을 기록했다.



윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr