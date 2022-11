방탄소년단 지민, 'With You' 써클차트 글로벌 K팝 화려한 데뷔 기록

방탄소년단 지민의 'With You'(위드 유)가 써클차트(구 가온차트)의 글로벌 K팝 차트(Global K-pop Chart)에서 뛰어난 성과로 강력한 음원 파워를 자랑했다.한국음악콘텐츠협회가 운영하는 써클차트의 글로벌 K팝 차트는 지난 7월 새롭게 신설되어 전 세계 K팝 스트리밍 집계로 순위를 매기고 있으며 기존에 7월부터의 차트만 발표된 반면 9월 22일부터는 런칭 이전의 차트를 순차 공개했다.차트에 따르면 지민의 OST 'With You'는 4월 24일 일요일 밤 11시의 이례적 발매에도 서클차트 글로벌 K팝 차트 데일리 2위로 데뷔한데에 이어 다음날 25일 곧바로 1위에 등극하는 놀라운 성과를 이뤘다.또 데뷔주인 4월 24일부터 30일까지의 주간 차트에서 2위로 데뷔해 한국 OST 중 가장 높은 주간 랭킹 데뷔 기록을 세운 'With You'는 단 1주일만의 집계가 반영된 4월 차트에 24위라는 높은 순위로 데뷔, 이또한 한국 드라마 OST 중 최고 순위의 월간 데뷔 랭킹이다.이처럼 화려한 4월의 데뷔 신고식에 이어진 5월에는 10위, 6월 22위, 7월 19위, 8월 23위, 9월 43위에 랭크되어 발매 후 6개월 연속 TOP50 차트인으로 식지않는 인기를 보여주고 있으며, 단 10주만의 집계 반영으로 2022년 상반기 결산 47위에 오르는 글로벌 음원 파워를 보여줬다.한편 지민의 'With You'는 앞서 아이튠즈 119개 국가 및 지역에서 역대 최단기간 1위를 달성해 2022년 발매곡 최초이자 유일한 올킬의 대기록을 세웠으며 발매 194일 10시간만에 스포티파이 1억 6300만 스트리밍 돌파로 한국 OST 최단 기록을 경신했다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr