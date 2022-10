방탄소년단 진, 솔로 싱글 'The Astronaut' 빌보드 핫 트렌딩 송 1위.. '슈퍼 참치', 'Yours'까지 차트인

방탄소년단(BTS) 진의 솔로 싱글 'The Astronaut'이 발매 전부터 빌보드 핫 트렌딩 송 차트에서 1위를 차지하며 글로벌 슈퍼스타의 막강한 인기를 과시했다.진의 첫 솔로 싱글 'The Astronaut' (디 애스트로넛)이 지난 10월 25일 빌보드 '핫 트렌딩 송 차트' (Billboard Hot Trending Songs Chart/7days)에서 2일 연속 1위에 올랐다.진의 'The Astronaut'은 10월 25일(한국시간) 오전 12시 55분 기준 167만 언급량(mention) 넘기며 1위에 올라, 진의 폭발적 관심과 글로벌 인기를 실감하게 했다.'빌보드 핫 트렌딩 송/7days'차트는 최근 7일 동안 트위터에서 가장 많이 언급된 곡의 실시간 순위 차트로, 발매 전인 ‘The Astronaut’의 2일 연속 1위는 진의 신규 앨범에 대한 뜨거운 화제성을 입증했다.진의 ‘The Astronaut’은 콜드플레이(Coldplay)와 공동 작업으로 10월 28일 발매 예정이며, 현재 선예약 판매 중이다.진의 선예약 앨범은 미국 대형 유통 체인 타깃(Taget)과 일본의 유니버셜 뮤직 스토어에서 품절이 이어졌다. 진의 앨범 2종은 아마존 CDs & Vinyl 카테고리의 'Movers & Shakers' 부문에서 각각 1위와 2위에 올랐다. 'The Astronaut'은 예스24 10월 3주차(10월 17일~10월 23일) 음반 판매량 집계에서도 1위에 올랐다.‘The Astronaut’의 뒤를 이어 진의 자작곡 '슈퍼 참치'(Super Tuna)가 94만 언급량으로 5위에 올랐다.진의 첫 솔로 OST 'Yours'(유어스)도 63만 언급량으로 11위를 차지. 진의 솔로 3곡이 해당 차트에 랭크되며 강력한 브랜드 파워를 보여줬다.진의 자작곡 '슈퍼 참치'는 중독성 강한 리듬과 쉽고 재미있는 안무로 전 세계 챌린지 열풍을 일으키며 '빌보드 핫 트렌딩 송 주간 차트'에서도 45주 연속 차트인을 기록하고 있다.진의 아름다운 가성과 진성의 실버 보이스가 돋보이는 'Yours'는 '빌보드 핫 트렌즈 송 주간 차트'에서 49주 연속 차트인을 기록하며, K팝 솔로 남자 아티스트 최초이자 유일, 최장기간 차트인이라는 대기록을 세웠다.또한 진은 역대 아티스트 최초이자 최장 45주 연속 솔로 2곡을 차트인한 아티스트로 이름을 올렸다. 이는 10개월 동안 차트 아웃 한번 없는 대기록으로 진의 막강한 글로벌 파워를 증명했다.이에 빌보드(billboard) 공식 계정은 진의 솔로 싱글 'The Astronaut'에 대해 19일 진의 앨범 발매, 20일 콜드플레이와의 협업, 24일 첫번째 콘셉트 포토 앨범 공개 소식 등을 발빠르게 전하며 큰 기대와 관심을 나타냈다.빌보드 '핫 트렌드 송' 차트는 10월 22일자(현지시간) 순위 집계 이후 잠시 휴식기를 가진다. 신규 집계기간은 11월 1일에 재개될 예정이다.한편 하이브 뮤직은 오는 28일 진의 첫 솔로 싱글 'The Astronaut' 발매에 앞서 27일 0시 뮤직비디오 티져를 공개했다.티저 속 진은 지구에 불시착한 쓸쓸한 모습으로 어린왕자의 한장면을 연상시켰다. 웅장한 스케일 속 뮤직비디오에 곡은 공개되지 않아 'The Astronaut'에 대한 궁금증과 기대감은 더욱 증폭됐다.이번 솔로 싱글은 콜드플레이와 공동 작업한 곡으로 팬들을 향한 진의 애정을 담았다.진은 콜드플레이 월드투어 '뮤직 오브 더 스피어스'(MUSIC of the SPHERES) 아르헨티나 공연에 스페셜 게스트로 참여하여 콜드플레이와 함께 'The Astronaut' 무대를 펼칠 예정이다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr