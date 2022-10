방탄소년단 정국, 美빌보드 '핫100' K팝 아이돌 '최초·최장' 16주 연속 진입

방탄소년단(BTS) 정국이 미국 빌보드 '핫100'에서 K팝 아이돌 '최초', '최장'이라는 거침 없는 커리어 하이를 이어가고 있다.정국과 미국 싱어송라이터이자 팝스타 찰리 푸스의 협업곡 'Left and Right'(레프트 앤드 라이트)는 10월 22일자 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 42위를 차지했다.'Left and Right'는 '핫 100'에 지난주 대비 3계단 순위 상승을 기록하며 역주행 음원 저력을 보였다.또 'Left and Right'는 빌보드 '핫 100' 차트에 '16주 연속' 진입하는 막강한 음원 파워를 과시했다.특히 정국은 'Left and Right'로 빌보드 '핫100'에 K팝 아이돌 '최초'이자 '최장' 기간인 '16주 연속'으로 이름을 올리며 글로벌 보컬의 눈부신 존재감을 떨쳤다.앞서 'Left and Right'는 7월 9일 자 빌보드 핫100 차트에 22위로 첫 진입한 이후 2주차 47위, 3주차 51위, 4주차 51위, 5주차 47위, 6주차 57위, 7주차 48위, 8주차 40위, 9주차 44위, 10주차 47위, 11주차 37위, 12주차 41위, 13주차 44위, 14주차 43위, 15주차 45위까지 중상위권 내 브레이크 없는 뜨거운 인기 질주를 이어갔다.'Left and Right'는 이 밖에도 2022년 10월 22일 자 디지털 송 세일즈 13위, 빌보드 글로벌 200 34위, 빌보드 글로벌(미국 제외) 37위, 라디오 송 45위, 팝 에어플레이 23위, 어덜트 팝 에어플레이 11위, 어덜트 컨템포러리 27위, 캐나디안 핫100 27위, 캐나디안 핫 AC 21위, 캐나다 CHR/톱40 10위, 캐나다 올-포멧 에어플레이 23위, 캐나다 디지털 송 세일즈 30위, 필리핀 송 6위, 싱가포르 송 8위, 말레이시아 송 11위, 인도네시아 송 21위 등 빌보드 세부 차트에서도 역주행부터 중상위권에 대거 포진하며 장기간 맹활약을 이어가고 있다.정국은 'Left and Right'로 세계 최대 음원 플랫폼 스포티파이(Spotify)에서 3억 2800만을 달성했고 2022년 K팝 가수 '최다' 스트리밍을 기록하고 있다.더불어 정국은 'Left and Right'로 스포티파이 글로벌과 미국 차트에 한국인 솔로 가수 '최장' 기간인 119일 연속 차트인을 기록하기도 했다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr