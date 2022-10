[공식]'MZ 워너비 아이콘' 아이브, '러브 다이브' 美 빌보드 10월1일자 25주 연속 차트인

'3연타 롱런' 아이브, '애프터 라이크'+'러브 다이브' 美 빌보드 '25주째 붙박이'

'MZ 워너비 아이콘' 아이브(IVE: 안유진·가을·레이·장원영·리즈·이서)가 25주째 글로벌 인기를 증명하고 있다.미국 음악 전문 매체 빌보드가 27일(이하 현지 시각) 발표한 최신 차트(10월 1일 자)에 따르면 아이브의 세 번째 싱글 '애프터 라이크(After LIKE)'와 두 번째 싱글 '러브 다이브(LOVE DIVE)'가 각각 5주, 25주 연속 차트인에 성공했다."빌보드 글로벌 200(Billboard Global 200)' 차트 최고 순위 20위를 기록했던 '애프터 라이크'는 최신 차트에서 47위를 기록하며 5주째 차트에 이름을 올렸다.또 '빌보드 글로벌(미국 제외)(Billboard Global Excl. U.S.)' 차트에서는 최고 순위 9위에 랭크된 바 있는 '애프터 라이크'가 26위를 차지하며 5주 연속 차트인을 기록했고, 최고 순위 10위 기록을 달성하며 막강한 글로벌 파워를 보여줬던 '러브 다이브'가 (미국 제외 / 최고 순위 10위)127위에 랭크, 25주째 차트 진입이라는 기록을 세웠다.더불어 아이브는 빌보드 '히트 오브 더 월드(HITS OF THE WORLD)' 6개 차트에서 강세를 보이고 있다. '애프터 라이크'로 한국 3위, 싱가포르 9위, 대만 11위, 일본 17위, 말레이시아 18위, 홍콩 24위에 랭크됐으며, '러브 다이브'로 한국 7위, 일본 74위를 기록했다. 데뷔곡 '일레븐(ELEVEN)' 역시 한국 차트 19위를 기록하며 발매한 싱글 앨범 타이틀곡 모두가 각종 차트에서 주목받고 있다.아이브는 '일레븐', '러브 다이브', '애프터 라이크'로 이어지는 3타이틀 모두 음악적인 결이 다른 곡으로 선보이며 신인이라면 특정 이미지나 정형화된 공식에 구애받지 않고 다양한 장르를 도전했고, 음악적인 결과는 다르지만 가사는 모두 서지음 작사가를 통해 이어지는 서사를 의도하여 아이브만의 색깔로 곡을 완성시켰다. 아이브는 다양한 도전으로 나르시시즘 3부작을 탄생시키며 아이브만의 세계관을 구축해 큰 호응을 얻고 있다. 특히 K팝 전문 칼럼니스트 제프 벤자민은 빌보드 홈페이지 기사를 통해 '애프터 라이크' 가사에 아이브(IVE)를 '러브(LOVE)'에 접목하는 것은 그룹의 자신감과 '자기애'를 기반으로 한 자신감 넘치는 메시지라고 극찬하기도 했다.한편, 아이브는 지난 달 18일 방송된 SBS '인기가요'를 끝으로 '애프터 라이크' 공식 활동 종료 후 각종 축제에 출연하며 화제를 모으고 있으며, 올해만 음악방송 통산 34관왕 "'일레븐' 13관왕 (지상파 3사 트리플 크라운 포함), '러브 다이브' 10관왕, '애프터 라이크' 11관왕"이라는 기록을 썼다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr