장원영, 파리로 떠나는 여신...인형이랑 붕어빵[TEN★]

아이브 멤버 장원영이 근황을 전했다.장원영은 25일 자신의 인스타그램에 “On my way to Paris(파리로 가기 전에)”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 장원영은 인천공항 라운지에서 대기 중인 모습이다.한편 장원영이 속해있는 아이브는 최근 세 번째 싱글 타이틀곡 ‘After LIKE(애프터 라이크)’를 발매해 활동을 마쳤다.사진=장원영 SNS조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr