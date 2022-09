임영웅 팬클럽 영웅시대 봉사나눔방 라온…양평 로뎀의집서 15번째 봉사

임영웅 팬클럽 영웅시대 봉사나눔방 '라온'에서는 17일 양평 로뎀의집에 15번째 봉사를 다녀왔고 이번 추석급식 봉사로 185만원도 기부를 했다고 전했다.로뎀의 집은 중증장애인 보호시설로 중증장애 어린이와 청소년 50여명이 돌보는 선생님들과 생활하는 곳으로 누워서 지내야만 하거나 스스로 움직일 수 없어서 휠체어를 의지하여 누군가의 도움이 없으면 바깥구경도 못하는 아이들이 거주하고 있는 시설이다.영웅시대 봉사나눔방 '라온'에서는 매달 로뎀의집에 150만원의 급식비와 다양한 물품들을 후원하고 직접 음식도 만들어 제공하는 주방급식봉사도 진행하고 있다.9월 급식봉사는 추석명절 음식으로 소고기무국과 불고기, 잡채, 동그랑땡, 해물전, 호박나물, 송편과 과일 등으로 맛난 점심식사를 준비했고 아이들이 제일 좋아하는 간식(과자류와 음료수)과 밑반찬으로 쓰일 명란젓갈과 조리김도 제공 했다고 한다.이번 늦더위에 뜨거운 주방에서 조리하고 따가운 햇볕 아래 밭일도 지원하느라 모두 구슬땀을 흘리며 많이 힘들었던 급식봉사였고 정성스럽게 아기천사들의 밥을 먹여주는 영시님들의 표정에는 뿌듯함이 가득했다고 전했다.이른아침에 서울에서 출발하여 장거리를 운전하고 오후 늦게 돌아오는 일정으로 결코 쉽지 않은 봉사이지만 가장 소외되고 어려운 곳에 조금이라도 도움이 되었다는 흐뭇함은 모든 어려움을 잊게 하고 다음달 10월 봉사를 기약하며 돌아오는 발걸음은 행복했다고 합니다.봉사나눔방 라온은 남들이 꺼려하는 어려운 곳이나 미처 손길이 닿지 않는 곳을 찾아 봉사활동을 하면서 영웅님의 선한 영향력을 널리 전파하고 있으며 13개월 동안 누적 기부액은 현금 2,266만원과 물품 1,705만뭔 상당이라고 전했다.팬들을 살뜰히 챙기는 '팬 바보'로 알려진 임영웅은 유튜브, 팬카페, SNS 등을 통해 팬들과 활발하게 소통하고 있다. 2011년 12월 2일 개설된 임영웅의 공식 유튜브 채널인 '임영웅'에는 일상, 커버곡, 무대영상 등 다양한 영상이 업로드 되고 있다.141만 명의 구독자와 함께 누적 조회수는 16억 5천만 뷰를 훌쩍 넘겼다.천만 뷰를 돌파한 임영웅 영상은 ‘어느 60대 노부부 이야기’, ‘별빛 같은 나의 사랑아’, ‘바램 in 미스터트롯’, ‘울면서 후회하네’, ‘히어로’, ‘어느 날 문득’, ‘미운 사랑’, ‘일편단심 민들레야’, ‘노래는 나의 인생’, ‘보라빛 엽서’, ‘바램’ 커버 콘텐츠, ‘별빛 같은 나의 사랑아 in 사랑의콜센타’, ‘이제 나만 믿어요 in 2020 트롯어워즈’, ‘두 주먹’, ‘계단 말고 엘리베이터’, ‘뭣이 중헌디’, ‘사랑이 이런 건가요’ in ‘미스터트롯 콘서트’, ‘바보 같지만’, ‘소나기’, ‘배신자’ in ‘미스터트롯’ 콘서트, ‘사랑은 늘 도망가’ , ‘내게 애인이 생겼어요’, ‘그날들’, 그리고 '미워요', '트랄랄라','연모','Q','따라따라','날울린당신','잊혀진계절','서울의달','홍랑','여백','나쁜남자','곰배령',' 그대는 나의인생' ,'다시 만날 수 있을까' ,'우리들의 블루스','아버지'추가되어 TV조선 공식 유튜브와 영상과 모스트 컨텐츠 영상 더하면 임영웅은 총 44개의 1000만 뷰 영상을 생성했다.공식 유튜브 채널 내 독립된 채널인 '임영웅Shorts' 역시 구독자 24만명 이상을 보유하고 있다. '임영웅Shorts'에는 임영웅의 촬영 비하인드나 연습 모습, 무대 직후 등 소소한 모습이 1분 내외의 영상으로 공개되며, 보는 이들에게 소소한 재미를 선사하고 있다.한편 임영웅 콘서트 ‘아임 히어로’ 전국투어는 7개 도시 21회차 17만여명의 관객들과 함께했다. 전회차 전석 매진되며 임영웅의 인기를 실감케 했다.특히 티빙은 14일 생중계한 ‘아임 히어로-서울’ 공연이 역대 티빙 라이브 생중계 중 가장 높은 유료가입자수를 기록한 것은 물론 동시간 전체 라이브 채널 중 실시간 시청점유율이 약 96%(분단위 시점의 UV 기준)까지 치솟았다고 15일 밝혔다.그리고 성원에 힘 입어 추가 공연을 공개 했으며 12월 2~4일 부산 벡스코, 10~11일 서울 고척스카이돔에서 '아임 히어로' 앙코르 콘서트가 펼쳐질 예정이다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr