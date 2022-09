美빌보드, 방탄소년단 정국 집중 조명→'18가지 베스트 솔로 음악적 모먼트'

미국 저명한 음악 매체 빌보드가 방탄소년단(BTS) 정국의 '베스트 솔로 음악적 모먼트'를 집중 조명하는 특집 기사를 실어 이목이 쏠렸다.최근 빌보드는 'Jung Kook’s 18 Best Solo Musical Moments'(정국의 18가지 베스트 솔로 음악적 모먼트) 라는 제목의 기사를 보도했다.먼저, 빌보드는 정국이 10대에 데뷔한 그룹의 막내임에도 불구하고, 항상 시간을 내어 그가 사랑하는 최신 아티스트와 곡들을 공유했고 동시에 팬들에게 솔로 가수로 싹트는 커리어를 엿볼 수 있게 해주었다고 말했다.이에 빌보드는 2013년부터 2022년까지 정국의 보컬, 테크닉, 쇼맨십, 자신감에서 지속적인 성장과 발전을 볼 수 있는 최고의 음악적 순간 18가지를 재조명했다.이 중 빌보드는 토리 켈리와 같은 강자의 곡을 커버할 때는 상당한 보컬적인 용기가 필요하지만 2015년 정국은 진정한 기교로 '페이퍼 하트'(Paper Hearts)를 완벽 소화했다고 감탄했다.이어 빌보드는 정국이 2016년 발매한 솔로곡 '비긴'(Begin)으로 저스틴 비버나 다른 세계적인 남성 팝스타들과 어깨를 나란히 할 수 있다는 가능성을 처음 보여줬다고 호평했다.2017년에는 정국이 데이비드 게타X저스틴 비버의 '2U'를 아름다운 발라드로 재해석해 빛을 발하는 음악성을 보여줬고 직접 보컬 편곡에도 참여했다며 탄탄한 실력까지 극찬했다.또 2016년 10대인 정국이 복면가왕에 '펜싱맨'으로 출연해 빅뱅의 '이프 유'(If You)를 커버한 것에 대해 빌보드는 "아름다운 테크닉으로 심사위원과 관객들을 감탄케 했고 그의 가창력을 대중에게 증명한 결정적인 순간이었다" 고 꼽으며 2018년 MBC 플러스 X 지니 뮤직 어워드에서 찰리 푸스와 '위 돈 토크 애니모어'(We Don't Talk Anymore) 공연을 선보이며 "자신의 새로운 예술적 면모를 보여주기도 했다" 고 방송을 통해 빛났던 최고의 순간도 주목했다.이어서 빌보드는 정국이 2018년 솔로곡 '유포리아'(Euphoria)를 통해 지속적인 크로스오버의 가능성을 보여줬고, 2020년 솔로곡 '시차'(My Time)로 매우 뛰어나게 후렴구를 반복하며 가장 감동적인 공연 중 하나를 선사, 2022년 솔로곡 '스테이 얼라이브'(Stay Alive)로 가장 드라마틱한 보컬 퍼포먼스를 선보였다고 찬사를 보냈다.더불어 빌보드는 정국이 2020년 '스틸 위드 유'(Still With You)로 팬데믹에 처한 팬들에게 큰 위로를 안겼고 2022년 '마이 유'(My You)로 아미들에게 감동의 메시지를 보냈다며 사랑하는 팬들을 위해 자작곡을 선물한 따뜻한 면모에도 주목했다.마지막으로 빌보드는 최근 발매한 찰리 푸스와의 협업곡 '레프트 앤드 라이트'(Left and Right)로 정국은 대중적인 곡을 발견하는 능력부터 진보적인 팝 관점을 명확히 보여줬다며 칭찬을 아끼지 않았다.이외에도 빌보드는 정국이 리더 알엠과 듀엣으로 선보인 2013년 '라이크 어 스타'(Like a Star), 2015년 '풀스'(Fools), 2016년 '아이 노우'(I Know)를 비롯해 2019년 자신의 생일에 팬들에게 선물로 공개했던 '데칼코마니아'(Decalcomania) 데모, 2019년 멜론뮤직어워드(MMA)에서 'Save Me'(세이브 미)에 맞춰 선보인 워터 개인 퍼포먼스 공연, 2019년 아이유의 '이런 엔딩' 커버 버전 2, 등도 베스트 솔로 모먼트로 선정했다.이에 "정국이가 앞으로 들려줄 노래들 너무 기대된다" "빌보드에서 특별하게 정국이 다뤄준 건 대단한 잠재력과 실력파인지 인정해준 듯해 꾹부심 만땅" "정국이 야무지게 스스로를 채워가면서 계속 성장해나가는거 넘 고맙고 자랑스러워" "새삼 정국이가 음악과 팬들에게 진심이었다는게 다시 느껴지네 진정한 성장형 사기캐" "차곡차곡 한발짝 한발짝 걸어온 정국이의 노래 역사 감동이야 앞으로 멋진 솔로 앨범 기대할게" "정국이의 진가, 음악성, 실력, 발전 등은 매번 정국이가 증명해왔지! 언제나 너무 자랑스럽다" 등 팬들의 다채로운 호응이 나타났다.한편, 정국은 자신의 솔로곡 'Stay Alive'(스테이 얼라이브)와 '시차'(My Time)로 빌보드 메인 싱글 차트 '핫100'에 95위, 84위로 각각 오른 바 있다. 'Stay Alive'는 한국 웹툰 OST '최초'로 '핫 100' 차트에 차트인했다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr