방탄소년단 정국 中팬클럽, 美 '아이하트라디오'서 '생일 광고' 송출…예상 청취자 3500만

방탄소년단(BTS) 정국의 중국 팬클럽이 미국 최대 라디오에서 생일 축하 광고를 송출시키는 어나더 레벨의 서포트를 공개하며 초강력 팬파워를 과시했다.중국 팬클럽 '정국 차이나'는 1200만 이상 청취자를 보유하고 있는 미국 최대 규모이자 대표 라디오 프로그램인 '아이하트라디오'(iHeartRadio)에서 정국의 생일 축하 광고를 송출한다고 트위터를 통해 전했다.정국 차이나'에 따르면, 8월 29일부터 9월 4일까지(7일간) 예상 총 청취자 3500만, 아이하트라디오의 가장 높은 청취자 수를 보유하고 있는 뉴욕과 LA의 인기 라디오 채널 2곳에서 정국의 생일 광고를 내보낸다.정국의 생일 축하 광고는 1일 평균 300만~500만 건의 스트리밍을 자랑하는 미국 서부쪽 'KIIS-FM 102.7', 동부쪽 'Z100 New York - 30s x20' 라는 채널에서 흘러나온다.'정국 차이나'는 해당 라디오에서 "BTS 메인 보컬이자 그룹의 센터인 정국의 보컬은 롤링 스톤 잡지의 필자들을 포함하여 수백만 명의 마음을 사로잡았다. 올해 찰리 푸스의 'Left and Right' 피처링으로 솔로 활동을 시작했는데, 이는 극찬을 받았다. 9월 1일은 그의 생일이며 매우 특별한 날이 되길 기원한다! 우리는 앞으로 나올 정국의 솔로 음악, 그리고 더 많은 것들이 너무나 기대된다" 라며 "우리는 정국이 행복한 생일을 보내기를 바라며 이 특별한 날을 여러분들과 함께 축하하게 되어서 기쁘다. 항상 건강하고 행복하기를 바라며 또한 매 순간 순간 멋진 인생이 되길 바란다" 라는 긴 생일 축하 광고 내용이 송출된다고 밝히며 정국에 대한 깊은 사랑과 뜨거운 응원의 마음을 느끼게 했다.이에 "출연하고 어워드에서 상도 받은 아이하트라디오에서 정국이 생축 광고 뜬다니 의미있고 넘좋다♥" "오오 미국내 셀럽 전정국 생일 답네" "대박 진짜 기획력 최고시네" "와 스케일 머선일이고" "서포트들이 다 정성있고 애정이 느껴짐ㅜㅜ" "와 미국 전역에 들리겟당 코마와용" "정국 차이나 서포트들이 하나 같이 어나더 레벨!!!!" 등 놀라움과 감탄의 반응이 나타나기도 했다.앞서 '정국 차이나'는 2022년 정국의 생일 축하하고 기념하기 위해 '최초'이자 '최대' 규모를 자랑하는 서포트들을 연이어 공개해왔다.'정국 차이나'는 미국에서 가장 권위 있는 세계적인 음악 잡지 롤링스톤지 2022년 9월 호에서 정국의 전면 페이지 생일 축하 광고를 실을 예정이라고 밝혔다.특히, '정국 차이나'는 롤링스톤지와 협의해 기존 발행일 9월 6일에서 정국의 생일인 9월 1일에 맞춰 잡지를 발간하게 되었다고 전하며 '범접불가'한 화력을 실감케 했다.또 이는 롤링스톤지에서 발행되는 '최초'의 팬 서포트 프로젝트이자 아티스트 팬 베이스와 롤링스톤지가 맺는 '최초'의 공식 컬래버레이션이라고 덧붙였다.정국 차이나'는 오는 8월 29일~9월 15일까지 총 18일간 국내의 전국 지하철 총 1만 6508개 LED 스크린에서 정국의 생일 광고를 송출하는 역대 전 세계 아티스트 '최초'이자 '최대' 규모의 서포트를 진행한다.'정국 차이나'는 9월 1일 24시간 동안 미국 라스베이거스 프리몬트 스트리트에 설치된 460mx27m의 돔 형 오버 헤드 LED 캐노피와 24개의 거대한 기둥 스크린에서 정국의 비바 비전 생일 라이트 쇼(Viva Vision Light Show)를 전 세계 아티스트 '최초'로 펼친다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr