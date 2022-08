방탄소년단 정국, K팝 아이돌 '최초'·'최장' 美빌보드 '핫100' 6주 연속 차트인

방탄소년단(BTS) 정국이 빌보드 '핫100'에 K팝 아이돌 '최초'이자 '최장' 기간 차트인하며 매주 신기록 연장을 이어나갔다.미국 빌보드가 발표한 최신 차트(2022년 8월 13일 자)에 따르면, 정국과 찰리 푸스 협업곡 'Left and Right'(레프트 앤드 라이트)는 메인 싱글 차트 '핫100'에서 57위를 차지했다.'Left and Right'는 음원 발매 이후 핫100 차트에 '6주 연속' 이름을 올리는 막강한 음원 파워을 자랑했다.'Left and Right'는 앞서 7월 9일 자 빌보드 핫100 차트 22위로 첫 진입했으며, 2주차 47위, 3주차 51위, 4주차 51위, 5주차 47위에 올랐다.특히 정국은 'Left and Right'로 빌보드 '핫100'에 K팝 아이돌 '최초'이자 '최장' 기간인 '6주 연속'으로 장기간 이름을 올리며 글로벌 보컬의 강력한 존재감을 과시했다.이와 함께 'Left and Right' 는 2022년 8월 13일 자 디지털 송 세일즈 38위, 빌보드 글로벌 200 29위, 빌보드 글로벌(미국 제외) 19위, 라디오 송 40위, 팝 에어플레이 17위, 어덜트 팝 에어플레이 20위, 멕시코 에어플레이 7위, 캐나디안 핫100 44위, 필리핀 송 1위, 싱가포르 송 2위, 말레이시아 송 4위, 인도네시아 송 5위 등 세부 차트에서도 독보적인 음원 파워를 보여줬다.또 'Left and Right'는 2022년 8월 10일자 빌보드 재팬 핫100에 88위로 '7주 연속' 올랐다.앞서 정국은 자신의 솔로곡 'Stay Alive'(스테이 얼라이브)와 '시차'(My Time)로 '핫100' 차트 95위, 84위에 각각 오른 바 있다. 'Stay Alive'는 한국 웹툰 OST '최초'로 '핫 100' 차트에 진입하는 눈부신 위업을 달성하기도 했다.정국은 컬래버곡 'Waste It On Me'(웨이스트 잇 온 미) 89위, 'Savage Love'(새비지 러브) 1위, 유닛곡이자 작사, 작곡에 참여한 'Stay'(스테이) 22위, 작곡에 참여한 일본어곡 'Flim Out'(필름 아웃)으로 81위 등으로 '핫100' 차트에 오르는 등 세계 대중 음악계 지표인 빌보드에서 대활약을 이어가고 있다.한편, 'Left and Right'는 빌보드와 함께 세계 3대 음악 차트로 꼽히는 영국 오피셜 싱글 차트 톱 100(7월 29일~8월 4일자)에서 85위를 차지하며 '6주 연속' 이름을 올리는 쾌거도 이뤘다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr