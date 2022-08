방탄소년단 지민, 美 유명 프로듀서와 만남…솔로앨범 '기대감 폭발'

방탄소년단 지민이 토미 브라운(Tommy Brown)을 비롯한 미국 유명 프로듀서들과의 만남후 극찬 반응과 솔로 앨범 기대감으로 화제다.미국에 머물고 있는 지민이 최근 개인 인스타그램에 래퍼이자 프로듀서 토미 브라운 등 미국 유명 음악 프로듀서들과 함께한 사진을 업로드했다.공개된 사진엔 올블랙 착장에 버킷햇을 쓰고 세련되면서도 편안한 착장을 한 지민을 중심으로 하이브와 미국 음악 프로듀서들이 지민을 둘러싸고 있는 모습이다.토미 브라운 또한 자신의 트위터 계정에 "Today was a great day!!"라며 지민과 함께 찍은 사진을 게재하고 팬들이 이와 관련한 내용의 트위터 게시물에 열렬히 반응하자 하트와 리트윗 등으로 적극적 반응을 보였다.당시 함께한 프로듀서 테일러 힐(Taylor Hill)과 스티븐 프랭크스(Steven Franks)도 ''what happened today was legendary'', "history with my bros"라는 등의 글과 함께 인스타그램에 수차례 게시물을 업로드해 여러 음악가들의 댓글이 집중되기도 했다.이에 토미 브라운은 "My legendary brother!!"라는 댓글을 남겼으며, 트위터에 이어 인스타그램 피드와 스토리에 "Jimin is amazing", "Kings"라는 글과 사진, 트위터 실시간트렌드 반응등을 게재하는 등 지민과의 만남에 엄청난 만족감을 최상의 표현으로 가감없이 드러냈다.토미 브라운은 위켄드, 아리아나 그란데, 저스틴 비버, 크리스 브라운, 메간 디 스탤리온, 에릭 벨린저, 크리스 미셸, 나스 등 세계적 인기 팝 스타들의 음반에 참여했으며, 여러 음악 프로듀서들과 함께 솔로 앨범 준비중에 있는 지민과의 회동은 단 사진 한장만으로도 지민의 솔로 앨범을 애타게 기다리는 전 세계 팬들의 폭발적 반응을 모으기에 충분했다.팬들은 "지민과 토미 브라운? 벌써 다 찢었다", "솔로 앨범일까 콜라보레이션일까 뭐든 다 좋아", "어메이징 지민, 킹 지민이래 만나고 세계적인 피디들도 흥분한거봐", "곧 지민의 새음악과 무대만날것같아 너무 설레요", "얘들아 큰 거 온다 지민이 세계팝 뒤흔들 예정"등의 열광적 반응으로 지민의 솔로 행보에 기대가 최고조로 치닫고 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr