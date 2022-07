가수 제시가 런던에서 파격적인 일상을 전했다.제시는 1일(한국 시각) 자신의 인스타그램에 "This is why I FUKS WIT LONDON♥♥ THANK YOU FOR HAVING ME. SWIPE TO SEE SOME FUN!!!"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 런던에서 공연 중인 프로페셔널한 제시의 모습이다.한편 제시는 최근 피네이션(P NATION)과의 전속계약이 만료되며 싸이 품을 떠났다.사진=제시 SNS조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr